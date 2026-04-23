Grab Việt Nam tung chương trình thưởng cho đối tác tài xế cả nước

Các đối tác tài xế hai bánh của Grab có thể nhận thưởng lên đến 300.000 đồng mỗi ngày, đối tác tài xế xe 4 bánh nhận thưởng lên đến 12% doanh thu hàng ngày, giai đoạn 24/4-4/5.

Thông tin vừa được Grab Việt Nam thông báo hôm nay (23/4). Nền tảng cho biết triển khai chương trình thưởng lớn dành cho đối tác tài xế khắp cả nước, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới nhằm giúp bác tài gia tăng thu nhập và có thêm động lực để vững tay lái trên đường, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động của nhiều thành phố. Việc bác tài hoạt động với hiệu suất cao cũng sẽ giúp Grab có số lượng tài xế phủ rộng khắp, đáp ứng nhu cầu đi lại và ăn uống mọi lúc, mọi nơi của người dân.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 24/4 đến 4/5, các đối tác tài xế hai bánh tùy theo từng tỉnh, thành phố, có thể nhận thưởng lên đến 300.000 đồng mỗi ngày. Các đối tác tài xế 4 bánh tùy theo khu vực hoạt động cũng có thể nhận thưởng lên đến 12% doanh thu hàng ngày.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao trong dịp lễ, Grab có chương trình thưởng riêng cho bác tài mỗi khi đón khách - trả khách tại những điểm trung chuyển giao thông công cộng. Đơn cử như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... (TP HCM) hoặc sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, ga Cát Linh - tuyến số 2A, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm... (Hà Nội).

Song song với thưởng "đậm" cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng, Grab tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ dành cho tất cả bác tài đang sử dụng xe máy điện tại Hà Nội và TP HCM, bao gồm cả đối tác mới lẫn đối tác hiện tại. Khi chọn chuyển đổi sang xe máy điện, mỗi bác tài ở Hà Nội có thể được hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng và lên đến 1 triệu đồng cho bác tài ở TP HCM. Hỗ trợ này không chỉ giúp đối tác tiết kiệm chi phí mà còn thêm tự tin để chuyển đổi sang xe điện.

Ngoài giai đoạn trên, Grab vẫn duy trì các chương trình thưởng theo ngày và theo tuần cho đối tác tài xế toàn quốc. Tiêu biểu như chương trình thưởng ngọc hàng ngày cho đối tác xe hai bánh với mức thưởng lên tới 131.000 đồng mỗi ngày và chương trình thưởng "Chế độ tối ưu hóa - Turbo" cho đối tác GrabCar với mức thưởng lên tới 4% doanh thu cuốc xe trên tổng thời gian hoạt động.

Sau các chương trình thưởng nêu trên, Grab cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình thưởng khác để có thể tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho đối tác tài xế.

Diệp Chi