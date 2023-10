Golfer Việt Nam vuột điểm âm trong ngày đầu APAC 2023

AustraliaAmateur số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh bogey hai hố cuối nên vuột điểm âm, rớt đáng kể vị trí trên bảng thành tích vòng 1 giải nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Trong chặng mở màn ngày 26/10, Anh Minh đi từ hố 1, đạt điểm +2 khi xong hố 11. Hai hố tiếp theo, anh đều birdie, nhờ vậy lên even par. Nhưng sau khi giữ par liên tiếp ba hố, tài năng trẻ này lại bogey 17 và 18. Với kết quả đó, Anh Minh lại xuống +2, đứng T19 khi giải kết thúc vòng 1, trong khi vị trí T7 ở mức even par.

Cả ngày khai cuộc ghi nhận chỉ sáu đấu thủ đạt điểm âm trong đó Kazuma Kobori (New Zealand) giữ đỉnh bảng (-5), còn T2 (-3) có Kim Hyun Uk (Hàn Quốc), Billy Dowling và Jasper Stubbs (Australia). Hai đại diện Việt Nam còn lại đều đạt kết quả không tốt, với Lê Khánh Hưng đứng T62 (+7), Đoàn Uy ở T85 (+10).

Giải có bốn vòng đấu gậy, cắt loại sau vòng 2 theo nguyên tắc lấy top hoặc T60. Đây là lần thứ hai Anh Minh dự APAC, còn Khánh Hưng và Đoàn Uy đều lần đầu. Năm ngoái, Anh Minh cán đích thứ 48 với điểm +9 khi giải diễn ra trên sân par72 thuộc Amata Spring Country Club ở Chonburi, Thái Lan.

Anh Minh trao đổi với caddie trước một hố đấu ở vòng 1 APAC 2023 trên sân Royal Melbourne Golf Club, Australia ngày 26/10. Ảnh: Bạch Cường Khang

APAC 2023 diễn ra trên sân par71 thuộc Royal Melbourne Golf Club ở Australia, nơi được chọn là chiến địa Presidents Cup 2019 giữa tuyển Mỹ và Quốc tế ở cấp chuyên nghiệp.

Sự kiện do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open năm kề sau.

Kỳ đấu năm nay có 120 đấu thủ đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách dự giải căn cứ qua bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), trong đó hiệp hội golf mỗi quốc gia hoặc lãnh thổ được đăng ký tối đa bảy đại diện, riêng chủ nhà được 12 người.

Xét nhóm Việt Nam trên WAGR hiện tại, Anh Minh đứng cao nhất, ở vị trí 165, trong khi Khánh Hưng đứng thứ 379, còn Đoàn Uy là 700. Trong bộ ba này, Anh Minh và Đoàn Uy đều sinh năm 2007, hơn Khánh Hưng một tuổi.

Quốc Huy