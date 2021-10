Golfer ung thư vẫn đấu PGA Tour

BermudaBệnh tình ở giai đoạn cuối, Brian Morris, 53 tuổi, vẫn chào sân PGA Tour tại Bermuda Championship từ 28/10 đến 31/10.

Sự kiện diễn ra trên sân Port Royal, par71, với 127 đấu thủ tranh quỹ thưởng 6,5 triệu USD. Nhà vô địch sẽ được thưởng 500 điểm FedEx Cup, cùng thẻ thành viên toàn thời gian trong hai mùa PGA Tour.

Morris, dự giải nhờ nhà tài trợ, đang giữ chức Trưởng ban huấn luyện ở sân địa phương Ocean View. Ông từng dạy golf cho diễn viên nổi tiếng Catherine Zeta Jones và Michael Douglas.

Morris luôn tỏ ra lạc quan, và cố gắng truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ.

Nhìn bề ngoài, khó ai nghĩ Morris mắc bệnh nan y. Nhưng cơ thể ông đang ung thư di căn. Vì nó, ông không thể đứng liên tục quá nửa tiếng. Và do đó, Ban tổ chức Bermuda Championship để ông được đặc quyền dùng xe điện.

"Kết quả không quan trọng", Morris chia sẻ trên pgatour.com. "Nhà tài trợ hiểu tôi đã quyết tâm đến nhường nào để tiếp tục sống và theo đuổi sự nghiệp. Và tôi ở đây để làm gương và gieo cảm hứng phấn đấu cho những người cùng nghịch cảnh. Tôi tin tâm thế lạc quan còn hơn cả những phương thuốc diệu kì".

Hơn hai năm trước, Morris liên tục chóng mặt, hoa mắt. Ông đi khám và phát hiện vấn đề nghiêm trọng qua bài thử phản xạ thị giác. "Bác sĩ rà ngón tay qua mắt tôi. Một mắt di chuyển theo, mắt còn lại cứ co giật. Thế là ông ấy chỉ định chụp CT. Sau đó, tôi được chụp MRI, làm thủ tục nhập viện để mổ gấp", Morris kể.

Ngày 21/12/2019, các bác sĩ viện ung thư Dana-Farber ở Boston cắt sọ sau của Morris để lấy khối u não ác tính. Họ đã trò chuyện trước mổ. "Bác sĩ bảo sẽ cắt u trong não nhưng chưa rõ hệ quả ra sao. Có thể thành công nhưng cũng có khả năng khiến tôi bị liệt, thậm chí chết. Nghe thế, mắt tôi nháy liên tục. Bác sĩ liền hỏi: ‘Anh ổn chứ’. Tôi đáp: ‘Ổn cả, chỉ là tôi đang tập mở mắt sau mổ thôi’", Morris hồi tưởng.

Ca mổ được đánh giá thành công. Nhưng hai ngày sau, Morris nhận tin bệnh di căn xuống thực quản và dạ dày.

Gần hai năm qua, cứ ba tuần Morris lại được hoá trị, lần gần nhất là hôm 22/10. Đợt đầu không hiệu quả. Liệu pháp miễn dịch cũng thế. Ông đang uống thuốc đặc trị vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bác sĩ sẽ kiểm tra tác dụng của nó trong đợt gặp Morris tại viện Dana-Farber cuối năm nay. "Mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy biết ơn vì vẫn tự thở. Còn kế hoạch sống thì thay đổi sau mỗi ba tháng", Morris nói.

Morris và vợ Laurie chụp ảnh bên chiếc Cup Ryder ở sân Worcester CC tại Massachusetts.

Quá trình điều trị khiến Morris nhiễm trùng da chân, giãn tĩnh mạch tay và bàn chân. Hiện, ông không thể đi bộ xa, thường xuyên cảm giác đau như kim châm.

Bất chấp thể trạng hạn chế, Morris vẫn tự đoạt vé dự US Senior Open – major lão tướng do Hiệp hội Golf Mỹ tổ chức, về T12 giải chuyên nghiệp vùng New England gồm sáu bang vùng Đông Bắc Mỹ hồi tháng 9. "Dù không đứng được lâu, tôi có thể đánh một trận bốn tiếng. Vào cuộc thì tập trung chuyên môn nên hố cuối mới biết mệt", Morris tiết lộ hiện trạng sức khoẻ.

Đến nay, Morris đã huy động hơn 200.000 USD hỗ trợ viện phí cho gia đình các bệnh nhân ung thư bằng ba cuộc chơi golf kiểu marathon (180 hố trong 24 tiếng).

Quốc Huy