Golfer PGA Tour đầu tiên công khai đòi dự giải ngoài hệ thống

Robert Garrigus yêu cầu tổ chức chủ quản PGA Tour cấp quyền dự chặng mở màn nhóm LIV Golf Invitational Series ở London vào tháng 6.

Garrigus đang ở New Orleans để tranh Zurich Classic thuộc PGA Tour và không nói thêm về sự kiện ở London do LIV Golf tài trợ danh xưng. Doanh nghiệp này do huyền thoại Greg Norman sáng lập kiêm CEO và phụ trách phát triển Super Golf League - đấu trường bị quy kết là mối đe doạ đối với quyền chi phối golf đỉnh cao của PGA Tour và đồng minh DP World Tour.

Theo luật, PGA Tour phải phản hồi chính thức cho Garrigus vào 10/5, theo hạn giải quyết hồ sơ trong luật nội bộ - 30 ngày trước vòng chính giải golfer này muốn dự.

Garrigus đi tiên phong trong các golfer PGA Tour công khai đòi được dự hệ thống LIV Golf Invitational Series. Ảnh: AP

Đầu năm nay, PGA Tour đã cấp phép có điều kiện cho 30 thành viên dự Saudi International, do Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi Arabia tài trợ. Và đây là tiền lệ để Garrigus vào Invitational Series ở London, còn khả năng dự các chặng tại Mỹ xem như mờ mịt vì PGA Tour chưa từng giải quyết cho thành viên đánh giải không do họ tổ chức ở khu vực Bắc Mỹ.

Garrigus đã 44 tuổi, vào PGA Tour từ 2006. Bốn năm sau, anh mới lần đầu vô địch, tại Miracle Network Classic 2010 và đó cũng là danh hiệu duy nhất đến nay. Mùa 2020-2021, Garrigus xuống hạng Nhì Korn Ferry Tour và chưa thể thăng hạng toàn thời gian. Tổng tiền thưởng PGA Tour của anh hiện gần 15 triệu USD, qua 362 giải.

Garrigus là trường hợp đầu tiên ở PGA Tour đề nghị dự giải ngoài hệ thống trong bối cảnh nhạy cảm.

LIV Golf Invitational Series gồm tám giải, trong đó bốn chặng tại Mỹ. Mỗi giải gồm ba vòng không cắt loại, quy tụ 48 đấu thủ chia đều thành 12 đội tranh tổng quỹ thưởng 255 triệu USD. Quỹ mỗi sự kiện ở mức 25 triệu USD, trong đó 20 triệu USD cho đấu gậy cá nhân, còn lại cho top 3 nội dung đồng đội. Riêng giải cuối - chung kết lớn - dành 30 triệu USD cho top 3 cá nhân toàn lịch đấu, 50 triệu USD cho phần đồng đội.

Giới chuyên môn nhận định LIV Golf Invitational Series là "bản rút gọn" của SGL. Ban đầu, LIV Golf dự kiến mở 18 giải cho mỗi mùa SGL, với thể thức như Invitational Series hiện nay. Nhưng hồi tháng 2, ý tưởng đó "chết yểu" khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu cam kết gắn bó với PGA Tour.

LIV nhận Quỹ Đầu tư Công (PIF) Saudi Arabia làm đại cổ đông với ngân sách khởi dựng SGL hiện ở mức 400 triệu USD. Nhưng PGA Tour và DP World Tour cùng các tổ chức sở hữu major triệt tiêu SGL bằng các biện pháp hành chính, gồm siết suất dự giải danh giá, hạn chế dự giải ngoài hệ thống, và khả năng tước thẻ đấu vĩnh viễn nếu vi phạm luật nội bộ. Riêng PGA Tour tăng cường "giải pháp mềm" để giữ chân thành viên, trong đó có tăng quỹ thưởng giải, bơm thêm tiền cho các cuộc đua thành tích nội bộ.

Còn trong mắt giới truyền thông quốc tế, PIF đang dùng những giải thể thao hoành tráng, trong đó có golf (Saudi International) và F1 để khoả lấp tiếng xấu về nhân quyền và bình đẳng giới tại Saudi Arabia.

Saudi International xuất hiện hồi 2019, ba tháng sau sự kiện nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong đó Hoàng tử kế vị Mohammed bin Salman bị quy kết chủ mưu. Khashoggi đã công khai chống Bin Salman trên tờ Washington Post, bị giết ngay bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia đặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi công bố Invitational Series, LIV cam kết đầu tư 300 triệu USD vào Asian Tour. Ngân sách này chi cho nhóm 10 giải International Series thường niên trong 10 năm. Theo các chuyên gia trong ngành, đây là nước cờ trung gian để SGL phát triển, bắt đầu từ việc tận dụng lượng golfer hiện hữu ở đấu trường châu Á.

Trong kế hoạch 2022-2023, International Series có các điểm đến lần lượt gồm Thái Lan, Anh, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Đông, Trung Quốc, Singapore và Hong Kong.

Trong chương trình trên, cửa Asian Tour về Việt Nam đang mở ra cho tổ hợp 36 hố trong NovaWorld Phan Thiết và KN Golf Links Cam Ranh 27 hố, đều do Norman thiết kế.

Lịch trình LIV Golf Invitational 2022

Thời gian Địa điểm 9/6 - 11/6 Centurion Golf Club – London 1/7 - 3/7 Pumpkin Ridge Golf Club – Portland 29/7 - 31/7 Trump National Golf Club Bedminster – New Jersey 2/9 - 4/9 The International – Boston 16/9 - 18/9 Rich Harvest Farms – Chicago 7/10 - 9/10 Stonehill – Bangkok 14/10 - 16/10 Royal Greens Golf Club – Jeddah 28/10 - 30/10 Team Championship – chưa xác định

