Golfer Hàn về nhì The Open 2023 dù bị lật cổ chân

AnhKim Joo-hyung khập khiễng thi đấu vì chấn thương ngay trước vòng 2, nhưng chung cuộc vẫn chạm ngôi á quân giải danh giá và lâu đời nhất môn golf.

Kim phát bóng ở vòng cuối The Open 2023. Ảnh: Reuters

Kim bị lật cổ chân phải trong buổi tối sau vòng 1 với kết quả 74 gậy, do sẩy bước khi từ thềm xuống sân căn nhà thuê trong thời gian tranh cup Claret Jug cho nhà vô địch The Open, năm nay trên sân Royal Liverpool par71 ở Hoylake. Đêm đó, anh được các chuyên gia băng bó và tích cực chăm sóc.

Sáng sớm hôm sau, Kim tính bỏ cuộc do thấy cổ chân sưng to, nhưng kịp thời gạt bỏ khi nghĩ đến những trải nghiệm quý từ The Open. Cuối cùng, anh vẫn chống nạng đến sân để thi vòng 2. Vào thực chiến, Kim bỏ nạng, di chuyển khập khiễng, gợi lại hình ảnh Tiger Woods trong hành trình lên ngôi vô địch US Open 2008 dù chấn thương nặng ở gối trái. Chặng đó, Kim đánh 68 gậy, trong đó ghi bốn birdie và chỉ một bogey.

Xong trận, anh về chỗ ở và tiếp tục dưỡng thương, nhưng qua thêm một đêm, tình hình vẫn chưa cải thiện nhiều. Lúc đó, Kim lại nghĩ đến bỏ cuộc. Rồi sau một lúc đắn đo, anh quyết tâm đeo bám đến cùng trong cuộc đua điểm ở Royal Liverpool.

Vào vòng ba, Kim vẫn tập tễnh với cổ chân được chườm đá và bó chặt. Dù vậy, anh lại kết thúc với 68 gậy, lần này ghi sáu birdie và hai bogey. Với kết quả đó, anh lên điểm giải -3, đứng T11. Khi ấy, đỉnh bảng ở mức -12, thuộc về Brian Harman, còn vị trí thứ hai đạt -7.

Vòng cuối, Kim thấy cổ chân đỡ hẳn nên quyết định bỏ băng hỗ trợ. Tuy nhiên, Kim trục trặc ngay đoạn nhập cuộc – bogey cả hai hố đầu. Dù vậy, từ đó về sau, anh ghi eagle hố 5, bên cạnh sáu birdie để chốt 67 gậy. Đây là thành tích tốt nhất ngày bế mạc. Nhờ vậy, Kim cán đích -7, chung cuộc đứng T2 với Sepp Straka và Jon Rahm khi Harman ấn định mốc vô địch -13 vào rạng sáng 24/7 theo giờ Hà Nội. Với kết quả này, Kim nhận 1,084 triệu USD và là á quân The Open trẻ nhất từ 1976.

Kim căn chỉnh thước ngắm trước một cú đánh ở vòng cuối The Open 2023. Ảnh: Yonhap

Kim sinh ngày 21/6/2002, đấu chuyên nghiệp từ 2018 với "nghệ danh" Tom Kim. Đến tháng 8/2022, anh mới vào được PGA Tour theo diện có điều kiện nhờ cán đích thứ ba Scottish Open - giải đồng bảo trợ với DP World Tour. Nhưng ngay thử sức đầu, tại Wyndham Championship, Kim lên ngôi vô địch ở điểm -20, bỏ cách vị trí á quân đến năm gậy.

Hai tháng sáu đó, Kim ẵm thêm cup Shriners Children’s Open, đồng thời chạm chiến tích của huyền thoại Woods lập hồi 1996 - đoạt hai chức vô địch trên PGA Tour trước tuổi 21. Nhưng so tốc độ lấy hai danh hiệu, Kim thậm chí nhanh hơn Woods, vì chỉ cần bốn giải trong khi "Siêu Hổ" phải qua bảy giải.

Kim hiện đã qua 40 giải với tiền thưởng gộp 8,54 triệu USD, tính cả The Open vừa qua.

Chuah Choo Chiang - Quốc Huy