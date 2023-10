Golf Việt Nam kỳ vọng đột phá thành tích ở APAC 2023

AustraliaKết thúc vòng ba chiều nay 28/10 ở vị trí T14, Nguyễn Anh Minh đang có cơ hội trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên cán đích trong top 10 giải nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Mỗi kỳ APAC từ năm khai trương 2009 đến nay đều có golfer Việt Nam, với kết quả tốt nhất là vị trí T46 của Trương Chí Quân hồi 2016.

Hôm nay, 28/10, Anh Minh mở hy vọng vào top 10 chung cuộc APAC 2023 dù điểm vòng 3 hôm nay 28/10 chỉ -1 còn điểm giải ở mức +7. Nhưng chính -1 đó đã giúp amateur số một Việt Nam nhảy 22 bậc lên T14. Kết quả này đến từ eagle hố 10, bốn birdie và năm bogey.

Cả chặng áp chót chỉ có bốn đấu thủ đạt điểm âm gồm Anh Minh, Sampson-Yunhe Zheng (-6), Zhou đứng T16 (+8), Latief ở T24 (+11). Zheng nhờ -6 vọt lên đỉnh bảng với điểm giải -3 và cũng là gương mặt duy nhất còn điểm âm sau ba vòng sân Royal Melbourne par71 ở Australia. Ngay sau Zheng là Billy Dowling +1. Yanhan Zhou (-2) và Rayhan Abdul Latief (-1).

Anh Minh đang có cơ hội tốt để vào top 10 giải nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Bạch Cường Khang

Đây là lần thứ hai Anh Minh dự APAC. Năm ngoái, tài năng sinh năm 2007 này cán đích thứ 48 (+9) khi giải diễn ra trên sân par72 thuộc Amata Spring Country Club ở Chonburi, Thái Lan.

Năm nay, ngoài Anh Minh, đoàn Việt Nam còn Lê Khánh Hưng và Đoàn Uy. Khánh Hưng đang đứng T28 (+12), còn Đoàn Uy dừng bước sau vòng 2 khi đạt điểm +20. Vạch cắt loại ở mức +12 theo nguyên tắc lấy top hoặc T60.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open năm kề sau.

Kỳ đấu năm nay có 120 đấu thủ đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách dự giải căn cứ qua bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), trong đó hiệp hội golf mỗi quốc gia hoặc lãnh thổ được đăng ký tối đa bảy đại diện, riêng chủ nhà được 12 người.

Xét nhóm Việt Nam trên WAGR hiện tại, Anh Minh đứng cao nhất, ở vị trí 161, trong khi Khánh Hưng đứng thứ 339, Đoàn Uy ở bậc 711.

Quốc Huy