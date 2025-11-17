Gợi ý hai cung đường Nha Trang - Đà Lạt để tránh đèo Khánh Lê sạt lở

Khách dự định đi Nha Trang - Đà Lạt cần theo dõi lịch thông xe của đèo Khánh Lê đang bị sạt lở, chọn các hướng di chuyển thay thế, đảm bảo an toàn khi mưa lũ.

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C đêm 16/11, vùi lấp xe khách Phương Trang chở 32 người tuyến Đà Lạt - Nha Trang, khiến 6 người chết và 19 người bị thương. Sáng 17/11, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến chính của xe du lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang. Riêng đèo Khánh Lê dài 33 km, thường xuyên xảy ra sạt lở và tai nạn vào mùa mưa. Gần một năm trước, khu vực này cũng từng bị đất đá đổ xuống khiến đèo ách tắc nhiều ngày.

Hiện tuyến vẫn chưa thông xe. Du khách cần di chuyển giữa Nha Trang - Đà Lạt có thể chọn các cung đường thay thế theo gợi ý của các hướng dẫn viên ở Đà Lạt dưới đây.

Đèo Khánh Lê nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu

Tuyến đường qua quốc lộ 1A và quốc lộ 20

- Khoảng cách: 450 km

- Thời gian di chuyển: 8-9 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Du khách xuất phát từ Nha Trang theo quốc lộ 1A về phía Nam, đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Đến ngã ba Dầu Giây, Đồng Nai, du khách rẽ phải vào quốc lộ 20 để đi lên thành phố Đà Lạt.

Hiện đèo Prenn đang sạt lở, du khách chỉ có thể vào trung tâm Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Đường Nha Trang đi Đà Lạt qua tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Đồ họa: Hoàng Thanh

Di chuyển tự túc

Du khách lưu ý khi di chuyển trên quốc lộ 1A sẽ gặp nhiều xe tải như đoạn từ Phan Rang đến Dầu Giây. Đoạn từ Dầu Giây lên Đà Lạt có nhiều đèo dốc, khách chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi qua đèo Bảo Lộc. Đi theo cung đường này, du khách có hai điểm dừng nghỉ ở Phan Rang và đèo Bảo Lộc.

Di chuyển bằng xe khách

Các hãng xe khách giường nằm phổ biến có Phương Trang, Cúc Tùng, xuất phát từ bến xe Nha Trang, đi thẳng đến Đà Lạt qua ngã ba Dầu Giây. Thời gian di chuyển khoảng 9 tiếng. Giá vé dao động 300.000-400.000 đồng. Các nhà xe thường có dịch vụ đón trả khách tận nơi trong nội thành Nha Trang và Đà Lạt. Du khách nên đặt xe muộn nhất trước 1-2 ngày khởi hành để chọn vị trí thoải mái.

Tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt qua quốc lộ 26 và 27

- Khoảng cách: 410 km

- Thời gian di chuyển: 8-9 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Du khách xuất phát từ Nha Trang theo quốc lộ 26 hướng tây bắc đến trung tâm Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Từ đây, khách đi theo quốc lộ 27, qua các xã của Đắk Lắk (cũ), đến xã Đam Rông, Lâm Đồng và di chuyển thẳng đến thành phố Đà Lạt. Khách vào trung tâm Đà Lạt qua đèo Mimosa do đèo Prenn đang sạt lở.

Đường Nha Trang đi Đà Lạt qua Buôn Ma Thuột. Đồ họa: Hoàng Thanh

Di chuyển tự túc

Du khách nên chia thành hai chặng. Chặng đầu đi theo quốc lộ 26 từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột, cung đường dài 180 km, đi trong 3,5 - 4 tiếng. Đoạn này qua đèo M'đrak, tài xế cần tập trung tay lái và đảm bảo nhiên liệu đầy đủ và xe trong tình trạng tốt vì cung đèo hơn 10 km, đường vắng. Du khách có thể dừng nghỉ tại Buôn Ma Thuột.

Chặng hai di chuyển theo quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột đến Đà Lạt, cung đường dài 230 km, đi trong 4-5 giờ. Đường đi có một số đoạn xóc, qua đèo thấp với nhiều khúc cua và sương mù dày vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tuy nhiên, khung cảnh hai bên đường đẹp, có thể dừng chân ngắm cảnh check in dọc đường.

Di chuyển bằng xe khách

Các nhà xe giường nằm Phương Trang, Cường Em, An Phú, phục vụ tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột, sau đó nối chuyến đi Đà Lạt. Giá vé 300.000-400.000 đồng mỗi chặng.

So sánh hai cung đường

Tuyến đường Khoảng cách Thời gian di chuyển Độ khó Lưu ý Nha Trang - quốc lộ 1A - QL20 450 km 8 - 9 tiếng Trung bình Tuyến đường dài, xe cộ đông đúc Nha Trang - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt 410 km 8 - 9 tiếng Trung bình Đường dài, qua đèo, cảnh quan đẹp

Tuấn Anh