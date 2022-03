Gợi ý đi và ăn cuối tuần 26/3

Bay khinh khí cầu ngắm Hà Nội, đi trốn ở Phú Thọ - Hòa Bình, ngắm hoàng hôn Phú Quốc... là các gợi ý cho tuần này.

Để tận hưởng thời tiết dễ chịu của tuần cuối tháng 3, bạn có thể tham khảo những hoạt động ngoài trời trước khi miền Bắc kết thúc mùa xuân và miền Nam bước vào mùa mưa.

Bay khinh khí cầu ở Hà Nội

Khinh khí cầu trình diễn tại khu đô thị Ecopark năm 2015. Ảnh: Giang Huy

Ngắm Hà Nội từ khinh khí cầu sẽ là một trải nghiệm mới mẻ. Từ 8h đến 17h ngày 25-27/3, ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" sẽ diễn ra tại khu vườn nhãn quận Long Biên, cuối đường Thạch Cầu, chân cầu Vĩnh Tuy.

Du khách có thể trải nghiệm 22 khinh khí cầu bay lơ lửng ở các độ cao, nổi bật có hai khinh khí cầu cấp 7, cao 22 m với sức nâng 500 kg. Ở độ cao 30-40 m, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, với những cao ốc hiện đại, công viên xanh mát, đôi bờ sông Hồng với ruộng vườn, thôn xóm...

Vào đêm khai trương, chương trình mở cửa tự do. Từ ngày 26/3, vé vào cửa là 60.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,1 m miễn phí. Vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng. Vé bay khinh khí cầu 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn. Ngày hội còn có đêm hoa đăng vào tối 26/3, các buổi trình diễn âm nhạc sôi động.

Đi trốn ở Phú Thọ - Hòa Bình

Ảnh: Nick M.

Nếu muốn đi trốn gần Hà Nội, cung đường Phú Thọ - Hòa Bình vừa phải cho hai ngày cuối tuần. Ngày đầu tiên, bạn có thể ghé thăm đồi chè Long Cốc, Phú Thọ cách Hà Nội khoảng 125 km, với những "ốc đảo chè" được ví như "vịnh Hạ Long vùng trung du". Tiếp đến là vườn quốc gia Xuân Sơn, nơi có cả rừng, hang, sông suối... cho bạn trekking. Quanh vườn quốc gia và đồi chè đều có nhiều homestay, bạn có thể đặt người dân nấu những món dân dã như nộm rau dớn, vịt hoa chuối nướng ống lam, măng xào, gà nhà...

Nghỉ đêm ở vườn quốc gia, sáng hôm sau bạn xuất phát đi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Tham quan đập thủy điện khoảng một giờ, hành trình tiếp tục tới Bảo tàng Văn Hóa Mường trên đường đi Thung Nai. Bảo tàng nằm trong một thung lũng đá vôi nhỏ khoảng 5 ha, với rừng trúc, nhà sàn và triển lãm về văn hóa của dân tộc Mường. Cuối cùng, bạn dừng chân ở Thung Nai, khu du lịch sinh thái có đủ hoạt động đi thuyền, câu cá ở sông Đà... Đặc sản không nên bỏ qua là cá nướng, măng ngâm ớt...

Rong chơi khắp Hội An

Ảnh: Phan Công Nguyên

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" sẽ diễn ra tại Hội An, vào ngày 26/3. Du khách có thể tham gia một loạt sự kiện sôi động trong dịp này.

Chương trình nghệ thuật hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian" tại khu vực Chùa Cầu, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thường nhật, biểu diễn hò khoan đối đáp của người Hội An xưa. Không gian ẩm thực "Món xưa", "Chợ phiên Hội An"... diễn ra từ nay đến 27/3.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hội An tổ chức Ngày hội Khinh khí cầu vào ngày 25 và sáng 26/3 tại Quảng trường Sông Hoài. Ngày hội trình diễn 17 khinh khí cầu, vừa chở du khách trải nghiệm, vừa bay treo cố định để phục vụ hoạt động tham quan, chụp ảnh.

Ăn tối trên sông Sài Gòn

Ảnh: Tâm Linh

Sau một tuần làm việc vất vả, bạn có thể tự thưởng cho mình một bữa tối sang chảnh trên sông Sài Gòn. Tại bến du thuyền 1 ở khu vực cảng Sài Gòn, quận 4 có chừng 10 du thuyền cho khách lựa chọn theo ý thích. Với giá vé từ 260.000 đồng đến hơn một triệu đồng, bạn có thể thưởng thức các món ăn Á, Âu tự chọn hoặc theo combo.

Tàu khởi hành vào mỗi tối từ cảng Sài Gòn, đưa khách tham quan dọc sông, ngắm vẻ đẹp về đêm của bến Nhà Rồng, cảnh Bến Nghé. Qua khỏi cầu Sài Gòn, hành khách có thể ngắm trọn vẻ lung linh của toà nhà Landmark 81... Nếu muốn ngắm hoàng hôn, bạn có thể lên tàu sớm từ 16h30.

Bên cạnh đó, tàu còn có chương trình nghệ thuật, biểu diễn ca múa nhạc, ảo thuật phục vụ du khách. Kết thúc bữa tối, tàu trả khách tại bến Bạch Đằng, từ đó bạn có thể dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ hóng mát, nhâm nhi cà phê, trà sữa tại các hàng quán.

Ngồi đệm ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc

Ảnh: Ciu Ciu

Ocsen Beach Bar & Club là một quán bar ven biển ở gần trung tâm phường Dương Đông. Du khách đến đây có thể ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời lặn - "đặc sản" của đảo ngọc. Điểm hút khách của quán là đệm ngồi trên cát, màu cam ăn ảnh, phù hợp với tone màu hoàng hôn.

Quán khá đông, đặc biệt vào cuối tuần nhưng ưu điểm là rộng rãi nên ngồi chỗ nào cũng có thể ngắm cảnh mặt trời lặn. Nếu muốn ngồi gần sát biển để không vướng người, du khách nên đặt chỗ trước.

Điểm trừ của quán là thời gian chờ đồ uống khá lâu. Đồ uống có giá từ 80.000 đến 200.000 đồng. Du khách nên đến tầm 17h30 - 19h để ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời lặn hoặc ở lại muộn hơn để trải nghiệm đốt lửa trại.

Địa chỉ: Hẻm 124 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Du Hy