Gói bảo hiểm đặc quyền cho khách hàng Masterise Homes

Gói bảo hiểm "Sống xứng tầm - Vững tương lai" của Masterise Homes và Techcombank sẽ đóng vai trò như một khoản đầu tư giá trị cho sức khoẻ, tài chính cho khách mua nhà.

Theo khảo sát "Manulife Asia Care Survey" thực hiện trực tuyến vào tháng 11/2020 trên gần 4.000 người tại 8 thị trường châu Á trong đó có Việt Nam, sức khỏe và tài chính là hai trong những mối quan tâm hàng đầu trong bối cảnh đại dịch.

Riêng tại Việt Nam, 100% người Việt Nam được khảo sát đã và đang thực hiện các biện pháp cải thiện sức khỏe để ứng phó với Covid-19. Cùng với nhu cầu kiểm soát tốt hơn về tình trạng sức khỏe và tài chính, nhu cầu tham gia bảo hiểm cũng đang tăng cao. Khảo sát này cũng chỉ ra tại Việt Nam, khoảng 9 trong 10 người được hỏi cho biết có dự định mua bảo hiểm trong vòng 6 tháng tới, cao hơn nhiều so với mức chung của khu vực là 71%.

Trước những thay đổi trong tâm lý khách hàng kể trên, Masterise Homes và Techcombank cùng phối hợp phát triển chương trình "Sống xứng tầm - Vững tương lai" với gói bảo hiểm đặc quyền giúp khách hàng an tâm hơn trong giai đoạn dịch bệnh đồng thời cũng là khoản đầu tư giá trị cho sức khỏe, tài chính và cuộc sống tương lai của cả gia đình.

Gói bảo hiểm "Sống xứng tầm - Vững Tương lai" do Masterise Homes và Techcombank phối hợp triển khai.

Theo đó, các khách hàng giao dịch thành công dự án phát triển bởi Masterise Homes sẽ được tặng gói bảo hiểm đặc quyền thuộc thương hiệu Manulife. Hợp đồng bảo hiểm đặc quyền có giá bằng 0,8% giá trị bất động sản cho năm đầu tiên. Giá trị quyền lợi bảo vệ tài sản và gia đình khách hàng sẽ gấp 70 lần phí đóng hàng năm.

Đại diện Masterise Homes cho biết, điểm khác biệt nhất của sản phẩm là gói bảo hiểm được "đo ni đóng giày" cho từng khách hàng, tinh chỉnh giá trị và quyền lợi dựa trên nhu cầu và kế hoạch quản lý tài sản. Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn kết hợp nhiều hình thức – không chỉ giới hạn ở nhân thọ mà còn mở rộng ra chăm sóc sức khỏe, liên kết đầu tư hoặc bảo toàn và tăng trưởng tài sản.

Dự án Grand Maria. Saigon.

Ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) Masterise Homes chia sẻ: "Hơn cả một chương trình tri ân khách hàng, gói sản phẩm là giải pháp mang tính bền vững khi không chỉ thỏa đáp nhu cầu hiện tại trong giai đoạn bất ổn mà còn có giá trị gia tăng trong tương lai".

"Chương trình cũng góp phần hiện thực hóa lời cam kết không ngừng kiến tạo trải nghiệm xứng tầm và định hình một phong cách sống đặc quyền chỉ dành riêng cho các khách hàng của Masterise Homes", ông Jason nói thêm.

Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng giao dịch thành công đối với các bất động sản thuộc các dự án do Masterise Homes làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư phát triển, gồm các dự án Grand Marina, Saigon; One Central, Saigon; LUMIÈRE riverside; Masteri Centre Point tại TP HCM và The Grand, Hanoi; Masteri West Heights; Masteri Waterfront tại Hà Nội. Thời gian áp dụng từ ngày 1/10 tới ngày 31/12/2021.

Thảo Miên