Góc khuất chuyện tình 'ông hoàng nhạc rock' Elvis Presley

Elvis Presley kiểm soát mọi thứ của vợ cũ như cách ăn mặc, tóc và ứng xử, theo phim "Priscilla".

Những góc khuất chuyện tình Elvis và Priscilla được tiết lộ ở phim tiểu sử - chính kịch Priscilla do Sophia Coppola đạo diễn, lấy cảm hứng từ hồi ký Elvis and Me. Trong bài phát biểu ở Italy hồi tháng 9, bà Priscilla nói xúc động khi xem tác phẩm về tình yêu và cuộc đời mình.

Trailer "Priscilla" Trailer "Priscilla". Video: A24

Theo góc nhìn Priscilla, 14 năm bên nhau, cả hai trải qua thăng trầm, Elvis nhiều lần làm tổn thương bà.

Năm 1959, Priscilla gặp Elvis ở miền Tây nước Đức - nơi cha dượng bà là đại úy Không quân Mỹ. Khi nhập ngũ, Elvis đã là ca sĩ nổi tiếng, hai người nảy sinh tình cảm tại một bữa tiệc. Bà thích vẻ điển trai và khiếu hài hước của ông, cảm thấy an toàn và rất vui khi ở cạnh nhau. Priscilla còn khen Elvis là người ân cần và hào phóng: "Bất kỳ ai gặp khó khăn tài chính, anh ấy sẽ giúp họ".

Priscilla bầu bạn với ca sĩ, thường xuyên lắng nghe ông giãi bày cảm xúc. Qua mỗi lần gặp, ca sĩ dần tiết lộ về bản thân, những bí mật và nỗi thất vọng. Cùng năm, Elvis thăm cha mẹ Priscilla và nói: "Cháu rất thích cô ấy, Priscilla có suy nghĩ chín chắn. Mong chú đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt".

Khi Elvis giải ngũ năm 1960, cả hai giữ mối quan hệ qua những lá thư. Hai năm sau, ông mời Priscilla đến Mỹ sống cùng mình. Cả hai xin cha mẹ Priscilla cho phép bà ở lại dinh thự của ca sĩ ở Memphis (Graceland), gia đình bà miễn cưỡng đồng ý. Theo Priscilla, nếu người thân không làm vậy có lẽ bà sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Thời gian đầu, bà sống với cha mẹ kế của bạn trai nhưng vẫn qua đêm tại dinh thự của ông.

Bìa sách "Elvis and Me" - xuất bản năm 1985. Ảnh: Amazon

Kể từ đó, Priscilla cho biết trở thành "búp bê" của Elvis. Ca sĩ kiểm soát mọi thứ gồm cách ăn mặc, đi đứng, trang điểm, làm tóc, lối ứng xử. "Khi làm điều gì không vừa ý anh ấy, tôi sẽ phải thay đổi", Priscilla viết trong hồi ký.

Lúc mua đồ tặng bạn gái, ông chỉ chọn màu đơn sắc và không in họa tiết. Ông cũng không muốn Priscilla cắt tóc, thích bà trang điểm mắt đậm và nhuộm tóc đen. Ca sĩ nhắc nhở người yêu không được tạo nếp nhăn ở trán lúc ngước nhìn. Elvis còn không cho Priscilla đi làm, nói việc của bà là khiến ông hạnh phúc.

Chuyện chăn gối của họ cũng phải tuân theo ý của Elvis. Priscilla khẳng định cả hai chưa từng quan hệ trong lúc bà là trẻ vị thành niên. Bà thường chủ động, muốn tiến xa hơn nhưng ca sĩ từ chối: "Hãy để anh quyết định khi nào điều đó sẽ xảy ra". Lần đầu cả hai quan hệ là đêm tân hôn ngày 1/5/1967 - khi bà 21 tuổi.

Cặp sao cùng con gái Lisa. Ảnh: Wire Image

Khi vợ có bầu năm 1967, Elvis từng muốn ly thân. Ở ba tháng cuối thai kỳ, ca sĩ nói muốn sống riêng để suy nghĩ. Hai ngày sau, ông thay đổi quyết định. Priscilla viết trong sách: "Tôi không chắc việc mang thai ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng thế nào đến hôn nhân của chúng tôi. Đáng lẽ đây là thời gian riêng tư của hai vợ chồng".

Sau khi sinh Lisa Marie, bà thất vọng vì chồng không còn quan hệ tình dục với mình. Trong sự kiện South Point Casino ở Las Vegas hôm 3/10, Priscilla cho biết ca sĩ không muốn có thêm con bởi lịch trình bận rộn, nghĩ rằng không đủ thời gian để chăm sóc bé.

Elvis còn có nhược điểm là nóng tính và bạo lực, Priscilla nghĩ do chồng lạm dụng các loại thuốc an thần. Theo hồi ký, ca sĩ từng ném ghế vào mặt vợ, thô bạo trong lúc hai người đùa nghịch khiến bà bị thâm mắt và bầm tím ở cánh tay. "Khi Elvis tức giận, không ai có thể phản kháng những lời nói cay nghiệt của anh. Tôi chỉ có thể đợi đến khi chồng nguôi giận", Priscilla viết.

Bà còn đau đớn khi chồng ngoại tình. Lúc mới bên nhau, Priscilla đã tìm thấy bức thư mùi mẫn của Elvis và diễn viên Anita Wood. Bà từng quẫn trí và nghĩ tới việc tự tử, cảm thấy bất an vì mọi người xung quanh đều theo đuổi Elvis. Trong sách, bà cũng thừa nhận từng dan díu với giáo viên dạy nhảy kiêm huấn luyện viên karate Mike Stone.

Priscilla nói: "Elvis đã trở thành cha, chồng và gần như là Chúa với tôi. Anh ấy mắc nhiều sai lầm nhưng tôi vẫn bỏ qua cho đến một ngày không thể tiếp tục. Tôi đã mù quáng vì tình yêu".

Evlis và Priscilla Presley Evlis và Priscilla Presley thời còn yêu nhau. Video: YouTube Ellen P

Bà chia tay Elvis vào năm 1972 - 5 năm trước khi ca sĩ qua đời vì ngưng tim đột ngột. Priscilla quyết định ly dị bởi cuộc sống của họ quá khác nhau, rằng mọi thứ sẽ không thể thay đổi chứ không phải vì hết tình cảm. Theo People, Priscilla vẫn trân trọng quãng thời gian bên Elvis. Khi qua đời, bà muốn được chôn cạnh chồng cũ ở Graceland. Bà nói không kết hôn với người khác sau mối tình với Elvis bởi không ai có thể đặc biệt như ông.

Priscilla hài lòng về nội dung phim dựa trên hồi ký của bà nhưng con gái Elvis - Lisa Marie - từng cho rằng đạo diễn Sofia Coppola bôi nhọ hình tượng cha mình. Hôm 2/11, Variety công bố một số phần trong email trao đổi giữa Lisa Marie và đạo diễn, vài tuần trước khi phim bấm máy hồi tháng 9/2022. "Trong kịch bản, cha tôi bị coi là một kẻ săn mồi. Là con ruột của ông, tôi không thấy hình dáng của cha trong số các nhân vật. Tôi không cảm nhận được góc nhìn của mẹ tôi đối với cha. Tôi nghĩ đạo diễn có góc nhìn đầy thù hận và khinh thường với Elvis nhưng không hiểu tại sao?", Lisa viết.

Sofia từng phản hồi con gái Elvis: "Khi cô xem tác phẩm trên màn ảnh rộng, hy vọng cô hiểu tôi rất quan tâm đến việc tôn vinh mẹ cô, đồng thời tôi muốn truyền tải sự nhạy cảm và phức tạp của Elvis".

Priscilla Ann Presley 78 tuổi, là doanh nhân và diễn viên Mỹ. Bà đồng sáng lập và là cựu chủ tịch của Elvis Presley Enterprises. Elvis sinh năm 1935, được mệnh danh "ông hoàng nhạc rock and roll". Ông nổi tiếng với những ca khúc như Can’t Help Falling in Love, Burning Love, You’re the Devil in Disguise, Suspicious Minds. Elvis Presley hát "Can't Help Falling In Love" Elvis Presley hát "Can't Help Falling In Love". Video: YouTube Elvis Presley

Thanh Giang (theo People, Variety)