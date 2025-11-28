Giúp nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tới 5 triệu đồng

Từ 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập.

Đây là một số điểm mới được nêu trong Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 15/12.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (Road Accident Damage Reduction Fund- RADRF) được Chính phủ thành lập, do Bộ Công an quản lý. Đây là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sau một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách trung ương hỗ trợ một lần 500 tỷ đồng. Nguồn tài chính hình thành Quỹ gồm: hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách; đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; thu lãi từ tài khoản tiền gửi và tồn dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau.

Thông tin về hoạt động, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của Quỹ sẽ được Bộ Công an công khai vào ngày 31/1 hằng năm trên Cổng Thông tin điện tử.

Hỗ trợ tài chính cho nạn nhân, thân nhân và cả người cứu giúp

Theo Nghị định sắp có hiệu lực, Quỹ sẽ được chi có 6 nội dung, tập trung hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; nhân thân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và chi cho công tác tuyên truyền.

Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định. Với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Quỹ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Các nội dung hỗ trợ khác được quy định như sau:

Cũng theo Nghị định 279, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm 3 tháng một lần, tổng hợp thiệt hại của địa phương và đề xuất nội dung chi, nhu cầu hỗ trợ của địa phương gửi cơ quan quản lý Quỹ để tổng hợp và đề xuất trình Bộ trưởng Công an quyết định.

Trường hợp không thuộc quy định hỗ trợ như trên, tỉnh, thành phố cần bố trí ngân sách hỗ trợ với các trường hợp không thuộc Điều 11, Điều 12 Nghị định này.

Đảm bảo hỗ trợ đúng người cần

Theo Bộ Công an, tai nạn giao thông đường bộ đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, ba năm gần đây trung bình mỗi năm trên 10.000 người chết, trên 15.000 người bị thương. Đa số nạn nhân đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột, nguồn thu nhập chính của gia đình.

Việc khắc phục hậu quả tai nạn gây tốn kém, dẫn đến nhiều gia đình đã gặp những hoàn cảnh khó khăn và để lại nhiều hệ lụy, gánh nặng cho xã hội.

Song nếu hỗ trợ cho tất cả nạn nhân, Quỹ có thể sẽ không đủ hỗ trợ. Do đó, Nghị định đưa ra quy định, nạn nhân có mức tổn thương 31% trở lên mới được xét nhận hỗ trợ.

Đối với gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông, tiêu chí để chi hỗ trợ là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo). Việc này nhằm đảm bảo nguồn quỹ chi trả đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo Bộ Công an, việc hỗ trợ nạn nhân hiện hoạt động đơn lẻ, huy động nhiều nguồn, không thường xuyên. Một số hoạt động tuyên truyền còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách hoặc từ các nguồn hoạt động xã hội của doanh nghiệp. Nhiều hoạt động tuyên truyền trong số này chỉ mang hình thức quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm, hơn là thực sự hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Nghị định này do đó ra đời, để quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là "rất cần thiết và cấp thiết".

Hải Thư