'Giun điên' hoành hành ở nhiều bang khắp nước Mỹ

Giới chức nhiều bang phát cảnh báo về loài "giun điên" có nguồn gốc từ châu Á và rất khó tiêu diệt đang lan rộng khắp nước Mỹ.

Loài giun xâm hại này vô tình được đưa vào Mỹ từ cuối thế kỷ 19 và đến nay đã được phát hiện tại California, Michigan, Minnesota, Maine, Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Tennessee, Ohio, Florida, New Jersey, Nebraska, Oklahoma, Texas, Louisiana, Kentucky, New Hampshire và Colorado.

Giới chức Colorado lần đầu phát hiện sự hiện diện của loài giun này vào tháng 10/2025, tại khu phố Hilltop ở Denver. Chúng sau đó đã lan rộng ở loạt bang ở vùng Trung Tây nước Mỹ, trong đó có Kansas và Missouri.

Loài giun nhảy này được truyền thông Mỹ gọi là "giun điên" vì khi bị chạm vào hoặc bị quấy rầy, loài giun này sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ, quẫy đạp điên cuồng, trườn ngoằn ngoèo với tốc độ cực nhanh như một con rắn nhỏ, thậm chí có thể bật nảy lên khỏi mặt đất khoảng 30 cm.

Chúng có bề mặt nhẵn, màu xám đậm hoặc nâu, có khoang màu trắng sữa gần phần đầu. Đôi khi, chúng có thể tự ngắt đứt đuôi để chạy thoát.

Một cá thể giun nhảy châu Á ở Mỹ. Ảnh: Boston Globe

"Hoạt động quá mức của loài giun nhảy làm suy thoái cấu trúc đất, gây hại cho rễ cây và làm đất khô nhanh, dẫn đến hiện tượng 'nghịch lý nghèo dinh dưỡng', tức đất vẫn có dinh dưỡng nhưng cây không thể hấp thụ. Điều này có thể làm tình trạng hạn hán thêm trầm trọng", Sở Nông nghiệp Colorado phát cảnh báo hôm 22/4.

Giới chức bang California cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với loài giun xâm hại này.

Điều đáng lo hơn là tốc độ sinh sôi của chúng rất nhanh, bởi loài giun này có thể sinh sản mà không cần giao phối. Các chuyên gia cảnh báo chỉ cần một con giun, thậm chí một kén nhỏ dưới đất hoặc gốc cây cũng có thể làm bùng phát một ổ giun xâm hại mới.

Giun nhảy trong nhà dân ở Mỹ. Ảnh: Turf Zone

Không chỉ phá hủy đất trồng, loài giun này còn đe dọa động vật hoang dã. Các chuyên gia cho biết chúng có thể gây độc với một số loài chim, kỳ nhông, làm xáo trộn hệ sinh thái địa phương.

Hiện chưa có phương pháp tiêu diệt giun hiệu quả. Theo chuyên gia, cách tốt nhất để loại bỏ chúng là cho vào túi nilon kín, phơi nắng 10 phút rồi vứt vào thùng rác.

Giới chức các bang đang kêu gọi người dân kiểm tra kỹ mọi vật liệu, loại đất đưa vào vườn, cũng như không mua giun nhảy làm mồi câu cá.

Đức Trung (Theo NY Post, FOX News, CBS News)