Giữa hàng vạn người, hy vọng chúng ta sẽ gặp được nhau

Em rất thích hai chữ “tùy duyên” nhưng trước tiên phải có “duyên” mới “tùy” được.

Mà muốn có duyên thì phải gieo trước đã nên em muốn thử viết bài trên đây để tự gieo nhân duyên cho mình. Hy vọng em sẽ gặp được anh, người mà em muốn đồng hành trên chặng đường sắp tới.

Em 28 tuổi (sinh năm 1998), ở độ tuổi không còn quá trẻ để mơ mộng viển vông, nhưng cũng chưa phải già để nếm trải đủ "mùi đời". Em cao 1,58 m, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy. Ngoại hình em thấy mình ổn, vừa mắt người nhìn, nhìn bề ngoài cũng nhí nhảnh, hay cười, nhìn trẻ hơn so với tuổi. Da không trắng nhưng khỏe, tóc đen dài xoăn nhẹ và thích mặc trang phục đơn giản. Em không theo đuổi vẻ đẹp nổi bật, chỉ theo những gì tự nhiên và phù hợp với chính mình nên nếu anh cần một cô gái biết trau chuốt cho vẻ ngoài, có lẽ em sẽ không phù hợp.

Em quê ở miền Trung và đang làm merchandiser cho một công ty nước ngoài tại quận 1. Công việc mang lại cho em nhiều điều mới mẻ nhưng cũng đôi lúc khiến em căng thẳng. Thu nhập hiện tại đủ để em lo được cho bản thân và một phần cho gia đình (nhưng em chưa có nhà xe gì nhé). Em có thể giao tiếp hai ngoại ngữ là Trung và Anh và có dự định học cao học trong thời gian sắp tới. Em không phải giỏi giang hay có năng khiếu ngoại ngữ gì đâu, chỉ là cố gắng để đạt được mục tiêu của mình thôi.

Em thích đạo Phật, vì thế cũng dần hiểu được hai chữ "vô thường" - một khái niệm rất hay được nhắc đến trong đạo Phật. Vì vậy, em đã thôi mong cầu một điều gì đó là mãi mãi. Đối với em, cách một người đến không bằng cách họ rời đi. Trong công việc, điều em trân quý hơn cả là một người cho dù sẽ rời đi, vẫn tận lực cho đến phút cuối cùng và người ở lại vẫn vui vẻ, chúc mừng họ trên con đường sắp tới. Tương tự như vậy, trong một mối quan hệ, em không mong sự bất biến, mãi không rời, em chỉ mong nếu còn ở bên nhau, hãy trọn vẹn với nhau và nếu không thể bên nhau được nữa, hãy rời đi trong sự văn minh và tử tế. Đối với những gì có được, em luôn tâm niệm mình chỉ có thể trân trọng chứ không thể cưỡng cầu hay bám chấp điều gì, nên em sống với tâm thế khá thoải mái và tự do.

Em sinh trưởng trong một gia đình mà ở đó cha mẹ luôn tôn trọng tự do cá nhân, vì vậy em cũng không thích ép buộc hay kiểm soát người khác. Em sẽ để cho anh được tự do trong mối quan hệ của mình. Hy vọng chúng ta sẽ đủ hiểu để không ép buộc, đủ gần để không phải diễn, đủ xa để tôn trọng riêng tư và đồng thời chấp nhận sự khác biệt. Em hướng đến một mối quan hệ mà cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và nâng đỡ cho nhau để cùng hoàn thiện chính mình, chứ không phải một mối quan hệ dựa dẫm hay phụ thuộc vào cảm xúc.

Em hướng nội và có phần khép kín nên không có nhiều mối quan hệ và cũng không sống ảo. Thích ở nhà hơn là ra ngoài và cũng không có sở thích gì đáng kể. Em hay đọc sách nên có thể nói chuyện được khá đa dạng về chủ đề. Hy vọng anh sẽ không thấy chán khi trò chuyện cùng em. Em thích đi du lịch, đặc biệt là những nơi mang bản sắc văn hóa và lịch sử, hoặc những nơi gần gũi với thiên nhiên. Em đi du lịch một mình cũng có, cùng người thân cũng có và còn thiếu mỗi đi cùng anh. Nếu anh cũng có niềm yêu thích về du lịch, em hy vọng chúng ta sẽ có kế hoạch cho những chuyến đi cùng nhau.

Bên cạnh đó, em cũng có vài nhược điểm: em thấy mình không khéo léo trong việc nữ công gia chánh, ở mức vừa phải đủ để tự phục vụ bản thân. Em không ngại nấu cho anh ăn nhưng hy vọng anh dễ ăn và không đòi hỏi quá cao nhé. Em còn có nhược điểm là đôi khi bản thân hơi nhạy cảm quá mức và có xu hướng thu mình lại, ngại nói ra cảm xúc. Còn một điều nữa, em được chị đồng nghiệp của mình nhận xét là "hiền nhưng mỏ hỗn", đôi khi không kiểm soát được lời nói của mình. Và tất nhiên sẽ còn có những mặt tối khác nữa, nhưng em sẽ để khi chúng ta có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, và em vẫn đang là một người trong hành trình tự hoàn thiện chính mình.

Một điều nữa, em yêu thích đạo Phật và cũng đang tìm hiểu về tôn giáo này, phần vì cơ duyên gia đình theo đạo Phật nên em có cơ hội được tiếp xúc từ bé, phần vì em thấy nó phù hợp với tính cách bản thân. Nhưng em không theo đạo Phật. Thực tế em không theo tôn giáo nào cả, vì không muốn bản thân mắc dính vào một tôn giáo duy nhất, em muốn mở rộng và học hỏi tất cả các tôn giáo nếu có cơ hội. Vì thế em sẽ không phù hợp với người chỉ tôn sùng tôn giáo của mình (cho dù là đạo Phật) và xem thường các tôn giáo khác.

Về anh, em cũng không có một hình tượng cụ thể. Nhưng em nghĩ tính cách đầu tiên mà em muốn tìm kiếm ở anh là có trách nhiệm, làm nhiều hơn nói, trung thực, chính trực, quảng đại, không tiểu tiết, tiểu nông. Anh có thể khô khan một chút cũng không sao, thực tế, ổn định về cảm xúc, không mơ hồ, hời hợt. Anh cao vừa phải hơn em xíu là được, có thể hơi gầy nhưng có phong thái trưởng thành. Anh không cần đẹp trai, chỉ cần có duyên là được. Phong cách giản dị, không thuộc kiểu ồn ào, phô trương hay thích thể hiện, có công việc và định hướng rõ ràng. Anh có thể lớn hoặc nhỏ hơn em đều được (nhưng đừng nhỏ hơn 2 và lớn hơn 10 nhé), vì em lo ngại khoảng cách tuổi tác có thể là rào cản để mình có thể hiểu nhau tốt hơn. Và hy vọng anh cũng như em, đang độc thân và sẵn lòng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

Rất khó để diễn tả cả một con người trong vài dòng chữ, và chúng ta đều là những bản thể không cố định (đạo Phật gọi đó là vô ngã) nên em chỉ có thể diễn giải bản thân một cách tương đối. Cho dù vậy, em vẫn hy vọng bài viết này có gì đó chạm đến anh - người mà em mong muốn cùng đồng hành. Nếu anh cảm thấy chúng ta có cùng tần số và nếu anh nghĩ rằng em cũng là người anh đang tìm kiếm, hãy cho nhau một cơ hội nhé.

Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Chúc anh và độc giả của báo có một ngày an lành.

