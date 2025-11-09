Giữ nguyên hiện trường vợ bị sát hại suốt 26 năm để tìm hung thủ

Nhật BảnÔng Satoru Takaba chi 145.000 USD thuê căn hộ xảy ra án mạng, bỏ không trong 26 năm để bảo quản hiện trường với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ thủ ác.

Niềm hy vọng của ông cuối cùng đã thành hiện thực khi nghi phạm ra đầu thú trước cảnh sát ở tỉnh Nagoya. Nghi phạm là bạn học cấp hai của ông Satoru, bị nghi gây án vì yêu đơn phương.

Vụ án thu hút sự chú ý của công chúng sau khi NHK đưa tin vào đầu tháng 11.

Án mạng xảy ra vào ngày 13/11/1999, bà nội trợ Namiko Takaba (32 tuổi) được phát hiện đã chết tại nhà do bị đâm nhiều nhát vào cổ bằng vật sắc nhọn. Con trai 2 tuổi của Namiko cũng ở nhà nhưng không bị thương.

Gia đình Satoru - Namiko Takaba cùng con trai trước khi án mạng xảy ra. Ảnh: SCMP

Qua điều tra hiện trường, nghi phạm được xác định là một phụ nữ có nhóm máu B, cao khoảng 1,6 m và đi giày dài 24 cm. Những hàng xóm khai với cảnh sát rằng nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng.

Chính quyền đã điều động 100.000 cảnh sát vào cuộc điều tra và thẩm vấn 5.000 người nhưng không có kết quả.

Để bảo quản hiện trường vụ án, chồng nạn nhân, ông Satoru Takaba, đã trả 22 triệu yên (tương đương 145.000 USD) thuê căn hộ rồi bỏ không suốt 26 năm qua. Ông sống cùng con trai ở nơi khác và không tái hôn.

Ông Satoru chia sẻ rằng giữ nguyên mọi đồ vật trong nhà và không lau chùi vết máu vì chờ đợi đột phá trong cuộc điều tra. Ngoài ra, ông thường xuyên phát tờ rơi trên phố và nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông để kêu gọi công chúng cung cấp manh mối.

Tòa nhà có căn hộ nơi Namiko Takaba bị sát hại vào tháng 11/1999, được chụp vào ngày 31/10. Ảnh: Kyodo

Năm ngoái, cảnh sát đã mở lại vụ án và tập trung điều tra vào những người có liên quan đến gia đình này.

Ngày 30/10, Kumiko Yasufuku, 69 tuổi, ra đầu thú.

"Suốt hai thập kỷ qua, ngày nào tôi cũng lo lắng. Tôi không dám xem tin tức về vụ án này. Cứ đến ngày 13/11 hàng năm, tôi lại cảm thấy lo lắng và phiền muộn", Kumiko nói với cảnh sát.

"Tôi không muốn bị bắt vì không muốn gây rắc rối cho gia đình. Nhưng khi cảnh sát liên lạc vào tháng 8, tôi đã sẵn sàng cho việc bị bắt. Tôi muốn xin lỗi Namiko", nghi phạm nói.

Cảnh sát đã thẩm vấn Kumiko nhiều lần kể từ tháng 8 và yêu cầu bà ta tự nguyện nộp mẫu ADN. Dù ban đầu từ chối, Kumiko chấp nhận vào ngày 30/10 và đến Đồn Cảnh sát Nishi vài giờ sau đó.

Cảnh sát cho biết ADN từ vết máu tại hiện trường trùng khớp với ADN của Kumiko. Bà ta bị bắt vì tình nghi giết người vào ngày 31/10.

Ông Satoru cho biết rất ngạc nhiên khi nghe tên nghi phạm: "Tôi không ngờ lại là bà ta. Tôi cứ tưởng kẻ giết người đã rời khỏi Nagoya, nhưng hóa ra bà ta vẫn luôn sống gần căn hộ tôi thuê".

Satoru Takaba và Kumiko Yasufuku (phải) là bạn học thời cấp hai. Ảnh: QQ

Nghi phạm là bạn cùng lớp của ông Satoru ở trường cấp hai, từng gửi chocolate và thư tình cho ông vào ngày lễ Tình nhân, nhưng bị từ chối. Hai người không liên lạc sau khi tốt nghiệp và chỉ gặp nhau một lần sau đó, một năm trước vụ án.

"Bà ta nói với tôi rằng đã kết hôn nhưng vẫn phải đi làm và thấy kiệt sức vì công việc", ông Satoru kể. Ông cho biết không nghĩ hung thủ là Kumiko vì bà ta không quấy rối gia đình ông trước vụ án.

Sau khi nghi phạm bị bắt, ông Satoru kể rằng bạn bè đã gửi lời chúc mừng. "Việc trả tiền thuê nhà bao năm qua là xứng đáng. Thật bất ngờ khi kẻ giết người lại là người quen của tôi. Tôi thấy có lỗi với Namiko", ông chia sẻ.

Tuệ Anh (theo SCMP, Asahi)