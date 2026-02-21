Giữ lại hai đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ thêm một tháng

TP HCMSau khi đường hoa Tết Bính Ngọ khép lại vào tối mai, hai đại cảnh linh vật ngựa vẫn tiếp tục phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 22/3.

Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (đơn vị tổ chức), đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 kết thúc hoạt động lúc 21h ngày mùng 6 Tết (22/2). Toàn bộ không gian sẽ được dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Riêng hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính trước trụ sở UBND TP HCM và khu vực cuối tuyến được giữ lại thêm một tháng.

Tại cổng chính, linh vật ngựa cao khoảng 11 m (tính cả bệ), tông vàng chủ đạo, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mô hình phần thân cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, chế tác bằng mút xốp. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời, tích hợp motor giúp đầu và chân cử động, tạo hiệu ứng chào đón.

Linh vật ngựa ở đầu đường hoa Nguyễn Huệ gần trụ sở UBND TP HCM được giữ lại đến ngày 22/3. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở cuối tuyến là đại cảnh "Giang sơn cẩm tú", tái hiện hình ảnh chín ngựa trong không gian ánh sáng như đang phi nước đại. Ba ngựa trung tâm được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thể hiện tinh thần hội tụ, gắn kết và hướng tới tương lai sau sáp nhập.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc ngày 28 Tết (15/2), với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Không gian được chia thành ba chương: "Xuân hội nhập", "Cội nguồn gấm hoa" và "Tương lai vững bước", tái hiện chặng đường phát triển và tầm vóc mới của TP HCM.

Hình ảnh chín ngựa trong đại cảnh Giang sơn cẩm tú được giữ lại. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kiện năm nay sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, nhiều đại cảnh thân thiện môi trường. Lần đầu, đường hoa có hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm: ban ngày nổi bật sắc hoa; ban đêm trở thành lễ hội ánh sáng với công nghệ mapping trình chiếu lên linh vật, kết hợp âm thanh, chuyển động cơ học và hiệu ứng thị giác. Công nghệ thực tế tăng cường (AR) tích hợp trên nền tảng TikTok cho phép du khách tương tác với các đại cảnh bằng điện thoại cá nhân.

Năm nay là lần thứ 23 đường hoa được tổ chức tại trung tâm TP HCM dịp Tết, trở thành nét văn hóa đặc trưng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tuyết Anh