Giông lốc thổi lật thuyền, bè, 4 người chết

Những cơn giông lốc đêm qua rạng sáng nay làm thuyền bè bị lật, khiến 4 người thuộc hai gia đình thiệt mạng ở các tỉnh phía Bắc.

Tại Tuyên Quang, khoảng 22h đêm qua một người đàn ông cùng vợ và con trai 14 tuổi đi thả lưới đánh cá ở hồ thuỷ điện Chiêm Hoá (sông Gâm), xã Yên Lập. Thấy một thuyền sắt có mái che không gắn động cơ đang neo đậu trên bờ, người đàn ông tự lấy chở vợ và con ra giữa sông để thả lưới, thông tin từ công an tỉnh cho hay.

Ít phút sau, trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, người con trai bơi được vào bờ còn hai vợ chồng mất tích.

Tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngay trong đêm, Công an xã Yên Lập và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm bằng nhiều phương tiện chuyên dụng và trưng dụng của người dân. Đến 11h30 ngày 30/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để lo hậu sự.

Sáng nay, giông lốc cũng khiến mảng (bè) đánh bắt hải sản bị lật úp tại khu vực cảng Chiến Thắng, thôn 2, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh. Sự cố khiến người phụ nữ 37 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong. Chính quyền đặc khu cùng với người dân hỗ trợ tiền, bố trí tàu chuyển nạn nhân vào Vân Đồn, đưa về quê an táng.

Những ngày gần đây, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa xuân và hè, thường xuất hiện các trận mưa giông bất chợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Gia Chính - Lê Tân