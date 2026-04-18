Giông lốc kèm mưa đá cuốn bay mái tôn trường học ở Thanh Hóa

Mưa đá kèm giông lốc đêm 17/4 khiến Trường THCS Thiệu Dương ở phường Hàm Rồng bị tốc mái hơn 250 m2, nhiều nhà dân và hoa màu hư hại.

Khoảng 23h30, cơn mưa giông đầu mùa cùng sấm chớp, gió lốc mạnh và mưa đá trút xuống phường Hàm Rồng. Viên đá kích thước lớn, có viên như quả trứng gà rơi dội xuống mái tôn. "Đá rơi phát ra tiếng động rất lớn làm trẻ con trong nhà giật mình khóc thét", chị Nguyễn Thị Minh, người dân phường Hàm Rồng, kể.

Mái tôn trường THCS Thiệu Dương bị thổi bay rạng sáng 18/4. Ảnh: Vũ Quang

Mưa đá chỉ kéo dài vài phút nhưng kèm theo gió lốc rất mạnh, kéo dài đến rạng sáng nay. Nhiều hộ dân sáng hôm sau phát hiện mái tôn bị thủng, ngói vỡ, cây cối trong vườn bị quật đổ.

Thiệt hại nặng nhất được ghi nhận tại Trường THCS Thiệu Dương. Lãnh đạo nhà trường cho biết trận lốc đêm 17/4 đã cuốn bay khoảng 250 m2 mái tôn khu nhà học B, toàn bộ phần mái bị gió hất tung rồi bay trùm sang khuôn viên Trường Mầm non Thiệu Dương bên cạnh.

Một số cây trong sân trường bị gãy đổ, cành lá ngổn ngang. Sáng nay, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tập trung dọn dẹp khuôn viên, đảm bảo an toàn để học sinh trở lại học tập bình thường.

Viên đá to như quả trứng gà. Ảnh: Vũ Quang

Không chỉ Trường THCS Thiệu Dương, Trường Mầm non Thiệu Dương cũng bị ảnh hưởng khi một phần mái tôn bị tốc, nhiều hạng mục phụ trợ bị va đập do mái tôn từ trường THCS bay sang.

Bà Lê Thị Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết ngoài thiệt hại tại hai trường học, giông lốc còn làm đổ sập tường rào của một số hộ dân, nhiều diện tích hoa màu bị gió quật ngã.

"Nhiều người dân nói đây là lần đầu tiên chứng kiến mưa đá xuất hiện ở khu vực đồng bằng như vậy, bởi trước nay hiện tượng này thường chỉ xảy ra ở vùng núi", bà Thanh cho biết.

Mái hiên bằng nhựa của một hộ dân ở phường Hàm Rồng bị mưa đá làm thủng lổ chỗ. Ảnh: Vũ Quang

Cách Hàm Rồng hơn 10 km, tại xã Hoằng Giang, ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã, cho biết đêm 17/4, địa phương cũng ghi nhận mưa giông kèm mưa đá tại một số khu vực thuộc xã Hoằng Hợp và xã Hoằng Giang cũ.

"Mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn, địa phương đang rà soát để thống kê thiệt hại về nhà cửa, cây trồng", ông Tuyển nói.

Theo ghi nhận ban đầu, lốc, sét, mưa đá xảy ra tại nhiều xã, phường thuộc khu vực thành phố Thanh Hóa cũ, các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa cũ và vùng lân cận. Ngoài ra, các khu vực thuộc Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Hà Trung cũ, thị xã Nghi Sơn, Bỉm Sơn và một số địa bàn khác cũng xuất hiện mưa lớn.

Cây xanh trong khuôn viên trường THCS Thiệu Dương gãy đổ trong cơn giông lốc đêm qua. Ảnh: Vũ Quang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, rải rác giông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể tiếp tục xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Ngoài ra, khu vực miền núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi dốc; vùng trũng thấp, khu đô thị có thể xảy ra ngập úng cục bộ nếu mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và hạn chế ra ngoài khi có mưa giông cực đoan.

Lê Hoàng