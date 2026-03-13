Giới tỷ phú AI toàn cầu sở hữu khối tài sản gần 3.000 tỷ USD

Năm 2026 thế giới có 86 tỷ phú trong lĩnh vực AI sở hữu 2.900 tỷ USD, trong đó 45 người vừa gia nhập hàng ngũ này.

Theo Forbes, thị trường AI hiện tại trong giai đoạn bong bóng, và nó vẫn tiếp tục phình to. Tháng 1, SpaceX của Elon Musk mua lại xAI trong thương vụ khoảng 250 tỷ USD. Sau đó một tháng, Anthropic huy động vốn ở mức định giá 380 tỷ USD.

Cuối tháng 2, OpenAI của tỷ phú Sam Altman thông báo được cam kết rót vốn 110 tỷ USD. Nhờ đó, định giá của công ty phát triển và vận hành ChatGPT tăng lên tới 840 tỷ USD.

Ngay cả những doanh nghiệp gần như chưa có nguồn thu trong lĩnh vực AI hoặc sản phẩm thương mại, họ cũng được định giá hàng chục tỷ USD. Làn sóng này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sáng lập, lãnh đạo và giới đầu tư đứng sau các công ty trí tuệ nhân tạo này.

Trên bảng xếp hạng tỷ phú năm 2026, Forbes thống kê thế giới có 86 tỷ phú AI, trong đó 45 người mới gia nhập đội ngũ này một năm qua. Các tỷ phú AI trên toàn cầu đang sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 2.900 tỷ USD.

Trong số các tỷ phú AI mới, nhà sáng lập Surge AI Edwin Chen là người giàu nhất với tài sản ước tính 18 tỷ USD. Surge AI không có giá trị vượt trội các đối thủ trong mảng gắn nhãn dữ liệu và huấn luyện AI. Tuy nhiên, nhờ không nhận vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, Chen hiện vẫn sở hữu trên 75% cổ phần tại công ty này.

Xếp ngay sau Edwin Chen là Liu Debing (tài sản khoảng 9,1 tỷ USD), đồng sáng lập, kiêm chủ tịch công ty AI Trung Quốc Z.ai. Đây là đơn vị phát triển các mô hình AI mở cạnh tranh với OpenAI. Debing trở thành tỷ phú sau đợt IPO bùng nổ của Z.ai tại Hong Kong vào tháng 1.

Đứng thứ ba trong nhóm những người mới gia nhập là Daniel Nadler (7,6 tỷ USD), nhà sáng lập OpenEvidence - công ty phát triển công cụ tìm kiếm AI dành cho bác sĩ.

Có 10 tỷ phú mới lọt danh sách năm nay nhờ các công ty hỗ trợ AI lập trình hoặc các doanh nghiệp phần mềm ứng dụng AI, gồm đồng sáng lập các công ty Cursor, Lovable, Sierra, Harness và Cognition.

Những người khác trở nên giàu có nhờ xây dựng hạ tầng cho AI, trong đó có các tỷ phú trung tâm dữ liệu mới như Peter Salanki của CoreWeave, Michael Hsing của Monolithic Power Systems và Toby Neugebauer của Fermi America.

Với giới tỷ phú công nghệ, Forbes thống kê năm nay có 468 người (gồm các tỷ phú AI). Nhóm này hiện sở hữu khối tài sản khoảng 4.800 tỷ USD, tăng 1.100 tỷ so với một năm trước.

Phần lớn mức tăng này đến từ Elon Musk khi người giàu nhất thế giới có thêm gần 500 tỷ USD. Tài sản của Musk tăng mạnh nhờ định giá khổng lồ của thương vụ sáp nhập SpaceX với xAI.

Khối tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin tăng lần lượt 113 tỷ USD và 99 tỷ USD. Thời gian qua, với mô hình Gemini, Google dần lấy lại vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

CEO Nvidia Jensen Huang cũng có thêm 55,3 tỷ USD khi cổ phiếu hãng chip AI Nvidia tiếp tục tăng mạnh.

Tú Anh (theo Forbes)