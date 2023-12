Giới trẻ Mỹ tìm người yêu giả cho giáng sinh

Áp lực từ gia đình khiến giới trẻ đưa người yêu giả về nhà trong kỳ nghỉ giáng sinh.

Khảo sát mới nhất của ứng dụng hẹn hò Flirtini với 2.000 người trưởng thành cho thấy 73% người cảm thấy nặng nề với kỳ vọng của gia đình. Có 40% thừa nhận đã đưa người yêu giả về nhà trong kỳ Giáng sinh và 53% từng đóng giả để về thăm gia đình người khác. Trong khi đó, có 42% người nói đang tích cực tìm kiếm nửa kia cho Giáng sinh.

Họ theo quan điểm Fake it until you make it (giả vờ cho đến khi bạn làm được nó). "Mỗi người đều có lý do khác nhau phía sau", Anna Hintsyak, đại diện ứng dụng hẹn hò Pure nói.

Dựa trên khảo sát, có 50% người độc thân nói họ phải chịu đựng các câu hỏi tò mò của họ hàng trong khi các anh em họ khoe nhẫn đính hôn.

Chuyên gia lĩnh vực hẹn hò Cher Gopman cho rằng giới trẻ Mỹ không coi trọng hôn nhân như thế hệ trước nhưng họ không muốn giải thích điều đó với gia đình. Vì vậy, một số người chấp nhận nói dối.

Cher Gopman từng có khách hàng đã đưa người yêu giả về nhà trong kỳ nghỉ nhưng việc này không suôn sẻ như mong đợi. Chàng trai đã đề nghị bạn thân của mình đóng giả người yêu để thoát sự chất vấn từ gia đình.

Anh trải qua kỳ nghỉ thuận lợi nhưng nó lại trở thành chủ đề bàn tán trong năm mới. Gia đình anh tiếp tục hỏi về tình hình của cặp đôi và đặt thắc mắc vì sao họ không ở bên nhau nữa.

"Anh ấy hối hận về hành động của mình và đi tìm huấn luyện viên hẹn hò trong năm nay", Gopman nói.

Chuyên gia nhân thấy lượng khách hàng của cô tăng đột biến các kỳ nghỉ cuối năm. Tuy nhiên, việc họ có người yêu vốn không làm vơi đi sự tò mò của gia đình.

"Những cuộc chất vấn sẽ không dừng lại", huấn luyện viên hẹn hò Grace Lee ở New York, nói. "Họ muốn biết khi nào bạn kết hôn, có con".

Chuyên gia Lee khuyên khi người thân đặt câu hỏi cho việc hẹn hò, bạn nên trả lời chung nhất và đặt lại câu hỏi về những điều khác trong cuộc sống. Điều này giúp bạn thiết lập ranh giới riêng tư rõ ràng hơn.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)