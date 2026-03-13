Giới siêu giàu vung tiền xây hầm trú ẩn

Lo ngại bất ổn toàn cầu, giới siêu giàu đang vung hàng trăm nghìn USD xây các hầm ngầm trú ẩn xa xỉ, mang lại doanh thu kỷ lục cho hãng sản xuất.

"Đây là đợt bùng nổ đơn hàng lớn nhất mà tôi từng chứng kiến", Ron Hubbard, 63 tuổi, chủ sở hữu công ty Atlas Shelters tại Mỹ, chia sẻ. Trong tuần qua, xưởng sản xuất của ông ở Texas đã tiếp nhận gần 500 yêu cầu xây dựng hầm ngầm từ khắp nơi trên thế giới.

Khác với những hầm trú ẩn thô sơ thời Thế chiến 2, sản phẩm của Atlas Shelters sử dụng thép gia cường và bê tông kiên cố. Chúng được lắp đặt sâu dưới lòng đất hoặc kết nối trực tiếp với biệt thự hiện hữu.

Hai người đàn ông trong giường tầng trú ấn do Ron xây dựng. Ảnh: Ron Hubbard

Sức hút của những căn hầm này nằm ở tính đa năng. "Triết lý của chúng tôi là hầm phải dùng được ngay cả trong thời bình", Hubbard cho biết. Theo đó, hầm thường kiêm luôn vai trò phòng chiếu phim, kho rượu vang hoặc phòng ngủ cho khách. Bên trong được trang bị hệ thống vòi sen khử trùng, máy lọc không khí và nội thất cao cấp không kém khách sạn năm sao.

Khoảng 90% đơn hàng gần đây của Atlas Shelters đến từ khu vực Trung Đông. Từ cuối tháng 2, chiến sự tại khu vực này leo thang khi Mỹ và Israel mở các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, kéo theo hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đáp trả từ Tehran.

Trong bối cảnh hàng chục nghìn công dân ngoại quốc phải tháo chạy và sơ tán khẩn cấp dưới sự hỗ trợ của chính phủ, giới siêu giàu đã nhanh chóng chọn cách dùng tiền để kiến tạo những "pháo đài" sinh tồn kiên cố cho riêng mình.

Trước đó, cuộc xung đột tại Ukraine cũng từng khiến chi nhánh của hãng tại Ba Lan rơi vào tình trạng quá tải.

Bản thiết kế một mẫu hầm trú ẩn gắn với biệt thự hiện có Atlas Shelters đang giới thiệu với khách hàng. Ảnh: Ron Hubbard

Sự an toàn tuyệt đối luôn đi kèm mức giá đắt đỏ. Một mẫu hầm cơ bản rộng 9 m2 có giá từ 60.000 USD. Trong khi đó, mẫu cao cấp rộng 64 m2 tiêu tốn của gia chủ khoảng 475.000 USD. Danh sách khách hàng của công ty không thiếu những tên tuổi đình đám, điển hình là tỷ phú Mark Zuckerberg với hệ thống hầm ngầm khổng lồ bên dưới khu biệt thự 270 triệu USD tại Hawaii, hay gia đình Kim Kardashian.

"Khách hàng của tôi đa số là giới thượng lưu, nhưng tôi tin rằng ai cũng cần quan sát thực tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho gia đình mình", ông Hubbard nhấn mạnh.

Cơn sốt xây hầm trú ẩn xa xỉ của giới siêu giàu Không gian bên trong hầm trú ẩn. Video: Metro

Việc giới siêu giàu đổ tiền vào các hầm ngầm xa xỉ không chỉ để giải quyết nhu cầu trú ẩn mà còn là bài toán xoa dịu tâm lý. Giáo sư Karen Douglas, chuyên gia tâm lý học xã hội tại Đại học Kent (Anh), nhận định rằng một trong những đặc điểm chung của những người mắc "hội chứng chuẩn bị cho ngày tận thế" (doomsday prepper) là cảm giác bất lực, thường gắn liền với sự thiếu tin tưởng vào các cơ cấu chính quyền khi xảy ra rủi ro.

Chuyên gia này phân tích thêm, việc chủ động chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất thực chất là một cơ chế phòng vệ mang lại cảm giác an toàn. Khả năng tiên lượng và chuẩn bị trước cho một mối nguy hiểm sắp xảy ra giúp họ loại bỏ sự lo âu do những yếu tố bất định mang lại. "Thay vì chìm đắm trong nỗi sợ hãi về một tương lai vô định, họ tìm thấy sự trấn an khi tập trung xây dựng lô cốt và tích trữ tài nguyên", Karen Douglas nói.

Nhật Minh (Theo Metro)