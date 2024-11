Gifbrand ra mắt bộ quà Tết dành cho doanh nghiệp

Bộ quà Tết gồm 4 chủ đề với thông điệp và sản phẩm khác nhau, nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị, tổ chức.

Công ty TNHH Giftbrand ra mắt bộ quà tặng Tết chủ đề "Xuân khởi". "Những món quà này không chỉ là tặng phẩm dịp cuối năm mà còn là lời chúc về sự thành công và thịnh vượng", đại diện đơn vị chia sẻ.

Bộ quà Tết " Rút lộc khởi vận" có ý nghĩa đem đến cho người nhận một khởi đầu mới đầy may mắn và thành công. Ảnh: Giftbrand

Bộ quà gồm 4 loại hộp quà với các tên gọi và thông điệp ý nghĩa. Trong đó, Khởi Tài Lộc mang đến lời chúc phát đạt trong kinh doanh, khởi đầu năm mới với tài lộc dồi dào và thành công bền vững. Bộ quà Khởi Hạnh Phúc là món quà thể hiện mong muốn hạnh phúc viên mãn trong gia đình, nơi mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập niềm vui và sự gắn kết. Hộp quà Khởi Sum Vầy, với ý nghĩa Tết là dịp đoàn viên, quây quần bên bàn ăn ấm áp, sum vầy và yêu thương bên người thân. Hộp quà Khởi An Khang với mong muốn được giàu có, bình an và may mắn đến với tất cả khách hàng.

Một trong những bộ quà Tết của Gifbrand thiết kế để tặng doanh nghiệp. Ảnh: Giftbrand

Các set quà có sản phẩm đa dạng cho khách hàng nhiều lựa chọn như: đặc sản Việt thuần tự nhiên; nước trái cây lên men tinh túy Việt, các loại mứt Tết truyền thống, các loại hạt nhập khẩu, trái cây sấy dẻo; bộ thẻ game "Rút lộc khởi vận" giúp người chơi cùng rút lộc may mắn đầu xuân mới; hộp trà mang lại sức khỏe và sự an nhiên... Các hộp quà được thiết kế với mẫu mã "bắt mắt", giá cả điều chỉnh linh động theo ngân sách riêng của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khách đặt hàng trước 30/11 sẽ nhận thêm 5% chiết khấu, tổng chiết khấu lên đến trên 30%.

Mẫu quà tặng luôn mới đẹp theo nhu cầu của thị trường và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Giftbrand

Giftbrand có 10 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp quà tặng doanh nghiệp cũng như quà tặng Tết. Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ những năm đầu mới thành lập (2015 - 2017), công ty tập trung vào các set quà tặng truyền thống, kết hợp giữa giá trị tinh thần và chất lượng. Tuy nhiên, sự đổi mới về hình thức và nội dung món quà vẫn chưa rõ nét. Giai đoạn 2018 - 2020, công ty bắt đầu thực hiện đổi mới và cá nhân hóa các set quà nhằm giúp khách hàng doanh nghiệp tạo dựng mối quan hệ bền chặt với đối tác, nhân viên.

Các set quà với đa dạng sản phẩm cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Ảnh: Giftbrand

Trong những năm 2021 - 2022, Giftbrand chú trọng quà tặng chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích lâu dài cho người nhận. Trước bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ trong 2023 - 2024, đơn vị mang đến cho khách hàng những món quà tặng công nghệ nhằm hỗ trợ họ xây dựng quan hệ với đối tác cũng như đáp ứng nhu cầu của người nhận trong thời đại chuyển đổi số. Trong năm 2025, công ty sẽ kết hợp nhiều sản phẩm hơn trong từng set quà, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh việc chỉn chu trong từng sản phẩm quà tặng, Giftbrand còn sở hữu đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiều kinh nghiệm, dịch vụ đóng gói và giao hàng tận tay. Khách hàng khi đặt sản phẩm tại công ty được nhận hàng loạt dịch vụ miễn phí như: thiết kế phần quà theo ngân sách và sản phẩm theo yêu cầu; khắc logo hộp gỗ và in UV hay khắc logo doanh nghiệp trực tiếp lên túi và hộp quà cho đơn hàng từ 30 phần; thiệp thiết kế Xuân khởi trong mỗi phần quà; in thiệp khổ A6 cho đơn từ 100 phần; thử mẫu, thử thực phẩm và thức uống; vận chuyển trong Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Giftbrand)