Giầy Thượng Đình muốn xây khu căn hộ, văn phòng gần 10.000 tỷ đồng ở 277 Nguyễn Trãi

Hà NộiGiầy Thượng Đình muốn xây nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, trường liên cấp trên khu nhà máy hiện tại của công ty ở 277 Nguyễn Trãi.

Theo tài liệu vừa công bố chuẩn bị cho phiên họp thường niên đầu tháng 5, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển toàn nhà máy sản xuất hiện tại ở 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian di chuyển nhà máy dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Với khu đất rộng 36.105 m2 tại 277 Nguyễn Trãi sau khi di dời nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình. Tổng mức đầu tư kiến cho dự án khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và thuê đất.

Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Để thực hiện tổ hợp dự án này, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn tự có 1.981 tỷ đồng (chiếm 20%). 80% còn lại, tương ứng khoảng 7.925 tỷ sẽ sử dụng nguồn vốn vay.

Vị trí khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Tháng 12/2025, UBND TP Hà Nội đã thoái bộ 68,67% vốn góp tại Công ty Giầy Thượng Đình. 2 cá nhân đã chi gần 1.380 tỷ đồng - tức gấp 10 lần khởi điểm để mua toàn bộ số cổ phần này.

Đến đầu năm 2026, Giầy Thượng Đình cùng lúc bổ nhiệm các lãnh đạo mới trong ban điều hành. Ông Nguyễn Thành Nhơn làm Tổng giám đốc, còn ông Vũ Thái Dương giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty.

Theo bản công bố thông tin khi đó, ông Nhơn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển thương mại Vinaconex - VCTD và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Vinaconex. Trong khi đó, ông Dương giữ chức thành viên ban kiểm soát tại một số công ty khác liên quan đến Vinaconex.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, Giầy Thượng Đình cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa doanh nghiệp này và Vinaconex và/hoặc các công ty con, liên kết trong hệ sinh thái Vinaconex. Họ dự kiến cùng hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính...

Giầy Thượng Đình cho biết duy trì sản xuất trong quý I/2026, ngừng hoạt động trong quý II để di dời nhà máy. Công ty dự kiến ổn định tổ chức và hệ thống máy móc thiết bị vận hành sản xuất trở lại từ quý III/2026. Hãng đặt kế hoạch sản xuất 390.000 sản phẩm năm nay (giảm khoảng 33% so với 2025) với doanh thu ở mức 40 tỷ đồng (giảm 40%). Tuy nhiên, Giầy Thượng Đình kỳ vọng ngắt lỗ so với khoản lợi nhuận âm 38,7 tỷ năm ngoái.

Giầy Thượng Đình thành lập năm 1957, từng là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Sau đó, thương hiệu này chịu sức ép cạnh tranh lớn từ các sản phẩm ngoại nhập. Kết quả kinh doanh cũng tụt dốc khi chỉ lãi 3 trong số 10 năm gần nhất. Những năm còn lại, công ty lỗ từ vài trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng.

Anh Tú