Máy bay chở vợ chồng Tổng thống Maduro hạ cánh tại căn cứ quân sự ở New York, trước khi ông bị các đặc vụ Mỹ áp giải đi.

Video được hãng thông tấn Reuters ghi hình tối 3/1 (sáng nay giờ Hà Nội) cho thấy các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ vây quanh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi ông bước xuống từ máy bay tại căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York.

Ông Maduro mặc quần áo màu xám, đeo còng tay và bị áp giải trên đường băng. Vợ ông, bà Cilia Flores, được kiểm tra y tế tại nhà chứa máy bay gần đó.

Lãnh đạo Venezuela sau đó được đưa đến thành phố New York bằng trực thăng, nơi ông sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí và ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Giây phút Tổng thống Venezuela bị áp giải xuống sân bay Mỹ Tổng thống Maduro bị áp giải khỏi máy bay ở New York ngày 3/1. Video: Reuters

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết đã nhận được thông tin về kế hoạch giam giữ Tổng thống Maduro tại thành phố, bày tỏ phản đối "hành động chiến tranh, vi phạm luật liên bang và luật quốc tế".

"Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Donald Trump để phản đối hành động này, đồng thời làm rõ rằng sự phản đối xuất phát từ chuyện tôi không đồng tình với việc theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ, vi phạm luật pháp liên bang và luật quốc tế", ông cho hay.

Thị trưởng Mamdani cũng đăng trên mạng xã hội rằng "theo đuổi trắng trợn mục tiêu thay đổi chế độ" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân New York và người Venezuela đang sinh sống tại thành phố.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu và bắt vợ chồng Tổng thống Maduro. Hai người sau đó bị đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima đang hoạt động trên biển Caribe.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết lực lượng Mỹ đột kích khi vợ chồng Tổng thống Maduro đang nghỉ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas. Ông mô tả hành động của Washington là "bắt cóc".

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng dài 25 trang nhằm vào vợ chồng lãnh đạo Venezuela.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành Venezuela" trong giai đoạn chuyển tiếp, song không nêu thời hạn cụ thể và cơ chế giám sát. Chưa rõ kế hoạch "điều hành" của ông Trump sẽ diễn ra như thế nào. Lực lượng Mỹ không kiểm soát được Venezuela, chính phủ của ông Maduro vẫn nắm quyền và không muốn hợp tác với Washington.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chiều 3/1 xuất hiện cùng các quan chức cấp cao trên truyền hình để lên án "vụ bắt cóc" nhằm vào vợ chồng Tổng thống Maduro.

"Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro và bà Cilia Flores", Phó tổng thống Rodriguez nói và gọi ông Maduro là "Tổng thống duy nhất của Venezuela", phủ nhận tuyên bố của ông Trump trước đó rằng bà đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela và sẽ sớm hợp tác với Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Fox, CNN)