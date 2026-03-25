Giây phút nghẹt thở cứu 7 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Thấy người thân mắc kẹt, anh Nguyễn Tiến Long cùng sinh viên Nguyễn Ngọc Tú trèo sang mái nhà cháy, phá tôn, lao vào khói lửa, đưa 7 người ra ngoài an toàn.

Khoảng 17h50 ngày 24/3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Thời điểm cháy, ông Phạm Công Toàn, chủ nhà, đang tập thể dục trên tầng tum. Ở tầng 6, vợ ông cùng con gái chuẩn bị bữa tối. Thấy khói bay lên, lan vào trong phòng, vợ ông gọi chồng.

Nhìn qua cửa sổ, ông Toàn thấy lửa bùng phát từ tầng 2 nên đi xuống tầng 6. Tuy nhiên, khói dày đặc khiến ông choáng váng. Do hoảng loạn, ông cùng vợ chạy ngược lên tầng tum. Vợ chồng người con gái cùng hai con nhỏ và người giúp việc chạy vào phòng ở tầng 6, dùng khăn ướt bịt kín cửa để cầm cự. Lúc này, cầu thang đã bị lửa và khói chặn kín.

Sinh viên cứu người trong đám cháy: 'Em không phải người hùng' Nguyễn Ngọc Tú, 20 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, kể lại việc cứu người. Video: Lê Tuấn Tâm

Cách hiện trường khoảng 500 m, thấy cột khói bốc lên, anh Nguyễn Tiến Long gọi điện cho mẹ vợ và nhận được câu trả lời gấp gáp: "Nhà mình cháy chứ ai". Anh lập tức phóng xe tới. Khi đó, chưa biết có người mắc kẹt bên trong, anh Long cùng mọi người tập trung chuyển đồ ở tầng 1 ra ngoài để hạn chế thiệt hại.

Chỉ ít phút sau, khi nghe báo bên trong vẫn còn người, anh bỏ dở việc chuyển đồ, lao thẳng vào nhà, men theo cầu thang bộ lên gần tầng 3. Nhưng lửa và khói độc đã chặn đứng lối tiếp cận. Lan can cầu thang nóng bỏng, khói phả thẳng vào mặt, khiến anh không thể tiến thêm, buộc phải quay xuống.

Không thể vào từ phía trong, anh Long chạy sang căn nhà đang xây bên cạnh, xin phép chủ nhà rồi leo một mạch lên sân thượng. Từ trên cao, anh đứng quan sát để xác định vị trí những người mắc kẹt. Khi nhìn thấy mẹ vợ cầm mảnh áo thò tay qua cửa sổ vẫy kêu cứu, anh mượn xà beng, nhảy mạnh sang mái nhà cháy, tìm cách cạy mái tôn. Từ nhà bên cạnh, một người đàn ông đưa thang tre sang làm đường dẫn để tiếp cận.

Người dùng xà beng, người dùng búa, họ hợp sức phá mái. Khi lỗ mở đủ rộng cho một người chui lọt, anh Long quay ra lấy thang, thả xuống phía dưới, lần lượt đưa bố mẹ vợ lên mái. Hai người lớn tuổi được đưa ra trước, nhưng bên trong vẫn còn vợ chồng em vợ cùng hai cháu nhỏ và người giúp việc mắc kẹt ở tầng 6. Không chần chừ, anh quay lại, luồn người qua khoảng hở vừa tạo trên mái tôn để chui vào bên trong căn nhà đang cháy.

Anh Nguyễn Văn Long tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu

Đúng lúc đó, Nguyễn Ngọc Tú, quê Hưng Yên, sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, đi ngang qua hiện trường. Thấy bên trong còn người mắc kẹt, Tú bỏ xe máy lại phía dưới, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo chiếc thang tre bắc tạm sang mái nhà cháy. Từ đây, nam sinh cũng chui qua lỗ mở trên mái, theo lối anh Long vừa phá để vào trong hỗ trợ cứu người.

Khi Tú vào tới nơi, anh Long đang mò mẫm tìm vợ chồng em dâu và các cháu trong làn khói dày đặc. Khói nồng nặc khiến việc hô hấp rất khó khăn, có lúc Tú phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Trong không gian tối om, hai người bàn nhau tìm nước, lần mò một lúc mới gặp được bồn rửa mặt. Họ cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, tiếp tục men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong.

Từ mái nhà bị phá tôn, anh Long và Tú lần xuống tầng 6, vừa gọi lớn vừa dò từng phòng. Khi gặp được những người còn mắc kẹt, họ lần lượt đưa từng người ra ngoài theo đường mái nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Tú tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu

Khoảng 10 phút sau khi đám cháy bùng phát, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12, Đội khu vực số 9 cùng 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Lúc này, lửa vẫn phát triển mạnh ở tầng 2, khói và khí độc tiếp tục lan lên.

Chỉ huy chữa cháy triển khai một mũi tập trung dập lửa tại tầng 2, ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà xung quanh; một mũi sử dụng bình thở cùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận từ bên trong để tìm kiếm nạn nhân; mũi còn lại tiếp cận qua nhà bên cạnh để tổ chức cứu người. Trong quá trình này, lực lượng cứu hỏa phối hợp cùng anh Long và Tú đưa những người mắc kẹt ở tầng 6 thoát sang nhà bên cạnh, sau đó xuống đất bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế.

Toàn bộ 7 người được đưa ra ngoài an toàn. Một số nạn nhân bị ngạt khói nhẹ, được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi, sức khỏe ổn định. Sau vụ cháy, căn nhà ám khói đen, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Tầng 1 và 2 của ngôi nhà dùng để kinh doanh, các tầng còn lại để ở. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Việt An