Giây phút chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

MỹVideo mới công bố cho thấy cuộc trao đổi trước khi đặc vụ ICE nổ súng khiến nữ tài xế thiệt mạng ở bang Minnesota.

Trang tin bảo thủ Alpha News ngày 9/1 công bố video dài 47 giây ghi lại cuộc chạm trán giữa đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Jonathan Ross với Renee Good, cư dân 37 tuổi ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota trước đó hai ngày.

Ross là người nổ súng về phía Good, khiến nữ tài xế thiệt mạng.

Video bắt đầu khi Ross rời xe và tiếp cận chiếc SUV của Good đang chắn ngang đường. "Không sao đâu, tôi không giận anh đâu", Good nói từ ghế lái, trong khi Ross không phản hồi.

Khoảnh khắc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minnesota Cuộc chạm trán khiến đặc vụ ICE bắn chết người ở Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/AlphaNews

Ross vòng ra phía sau để quay biển số và gặp Becca Good, vợ của nữ tài xế, khi đó đang đứng dưới đường và dùng điện thoại ghi hình đặc vụ ICE.

"Cho anh biết là chúng tôi không thay biển số mỗi sáng đâu. Lần sau anh quay lại nói chuyện thì vẫn là biển số đó thôi. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi là công dân Mỹ", Becca nói, rồi tiếp tục mỉa mai Ross. "Anh muốn gây sự với chúng tôi à? Tôi khuyên anh nên đi kiếm gì đó ăn trưa đi, anh bạn to xác".

Cùng lúc này, một đặc vụ ICE khác đến gần chiếc SUV và yêu cầu Good ra khỏi phương tiện. Good lùi xe một chút rồi nhấn ga, đánh lái, dường như tìm cách rời đi.

"Ối!", Ross hét lên khi xe của Good hướng về phía đặc vụ này. Nhiều tiếng súng vang lên, chiếc SUV rời khỏi khung hình do Ross loạng choạng ngã. Những giây cuối video cho thấy chiếc xe lao đi một đoạn rồi đâm vào những phương tiện đang đỗ ven đường.

Chưa rõ chiếc SUV có tông trúng Ross hay không. Những video trên mạng xã hội cho thấy đặc vụ này vẫn đứng vững và bình tĩnh tiến về phía Good.

Đám đông giơ khẩu hiệu đòi công lý cho Good ở Chicago, bang Illinois, ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Vụ nổ súng làm dấy lên tranh cãi, châm ngòi những cuộc biểu tình ở Minneapolis và nhiều thành phố khác tại Mỹ. Thống đốc Tim Walz đã yêu cầu Vệ binh Quốc gia bang Minnesota sẵn sàng triển khai để ổn định tình hình nếu cần thiết.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết sự việc xảy ra khi "một nữ tài xế tìm cách lao vào đặc vụ ICE trên đường". Bộ trưởng DHS Kristi Noem mô tả hành động của tài xế là "khủng bố" và đặc vụ ICE nổ súng là nhằm tự vệ. Phó tổng thống JD Vance chia sẻ video của Alpha News, bình luận rằng đặc vụ ICE đã bị đe dọa tính mạng.

Giới chức bang Minnesota bày tỏ hoài nghi thông tin này, sau khi có xuất hiện video trên mạng cho thấy các đặc vụ ICE chặn xe của Good, một người tiến tới giật tay nắm cửa, dường như để lôi cô ra khỏi xe. Trong lúc Good đánh lái rời đi, đặc vụ ICE ở phía trước xe rút súng, bắn nhiều phát vào kính lái.

Bang Minnesota ngày 9/1 thông báo tự mở cuộc điều tra hình sự, cáo buộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ chối hợp tác với các điều tra viên bang.

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)