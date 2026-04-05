Giấu xác bạn trai gần 8 năm sau khi bị chê nấu ăn dở

MỹTrista Spicer, 43 tuổi, khai đã giận dữ và sát hại bạn trai Eric Mercado khi nghe phàn nàn về bữa tối mình nấu, sau đó giấu xác dưới cầu thang suốt 8 năm.

Trista Spicer bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 27/3 vì tội giết người cấp độ hai.

Trista Spicer giấu xác bạn trai trong ngôi mộ tạm bợ nằm dưới cầu thang ở sân sau. Ảnh: NBCLA

Trước đó, hồi tháng 11/2025, bồi thẩm đoàn tại thành phố San Bernardino (California) đã kết tội Trista vì sát hại bạn trai Eric Mercado, 42 tuổi, vào tháng 10/2014 tại nhà.

Theo hồ sơ tòa án, Trista khai đã đánh vào đầu Eric nhiều lần bằng một chiếc chảo gang sau khi anh ta phàn nàn về bữa tối với món đậu và thịt do cô nấu, rồi ném đồ ăn vào người cô. Trista sau đó đã dùng dao làm bếp đâm vào cổ bạn trai.

Để che giấu tội ác, Trista nhờ một người bạn giúp bọc thi thể trong một chiếc nệm, rồi giấu dưới cầu thang bêtông trong sân sau nhà. Sau đó, Trista nhờ một người bạn khác xây tường gạch che kín chỗ giấu xác.

Gia đình trình báo Eric mất tích vào năm 2014, nhưng tung tích của anh ta vẫn là bí ẩn. Gần 8 năm sau, Trista thú nhận với bạn trai mới tên Waylan Gentry rằng đã giết bạn trai cũ và chôn xác dưới cầu thang, giờ cần phải phi tang xác vì muốn bán nhà chuyển đến tiểu bang khác.

Waylan khai rằng không tin lời bạn gái nói khi đó nhưng đã liên lạc với cảnh sát sau khi mẹ anh ta thúc giục.

Ngày 23/8/2022, cảnh sát khám xét nhà Trista dựa trên tin báo từ Waylan và phát hiện hài cốt người bên trong một "ngôi mộ tạm bợ" trên khu đất, theo tuyên bố của Sở Cảnh sát San Bernardino.

Trista Spicer tại tòa tháng 10/2025. Ảnh: Orange County Register/SCNG

Trista bào chữa rằng bị Eric đánh đập nhiều lần, gây án vì tự vệ. Ba người bạn cũ của Eric ra làm chứng rằng họ tin Eric là người bạo lực và thường tránh mặt anh ta.

Tại tòa, gia đình Eric gọi Trista là "ác quỷ" và cho biết bí ẩn về sự mất tích của Eric suốt 8 năm đã hủy hoại cuộc sống của gia đình họ.

Theo hồ sơ tòa án, các luật sư của Trista đã nộp đơn kháng cáo bản án.

Tuệ Anh (theo Nypost, LA Times)