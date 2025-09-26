Giấu 21 kg ma túy trong hộp sữa, chuyển đường hàng không về Việt Nam

Nghệ AnHồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết nhận 21 kg ma túy ketamin giấu trong nhiều hộp sữa, do chủ mưu gửi từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.

Ngày 26/9, Quang Anh, 22 tuổi, trú xã Quỳnh Sơn, và Tuyết, 18 tuổi, trú xã Sơn Lâm, đang bị Công an Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Quang Anh và Tuyết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không. Nhóm này thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên lạc nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Nghi can Quang Anh và Tuyết (từ trái qua), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 10h ngày 12/9, ban chuyên án phát hiện Tuyết gửi một thùng xốp chứa 4 kg ma túy ketamin lên ôtô khách tuyến Con Cuông - Vinh, sau đó thuê taxi nhận tại kho nhà xe để đưa đi tiêu thụ. Tối cùng ngày, khi Quang Anh nhận thùng hàng tại công viên phường Trường Vinh, trước đây thuộc TP Vinh, cảnh sát ập đến bắt quả tang, thu tang vật.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác bắt Tuyết tại nhà nghỉ ở phường Vinh Hưng.

Từ lời khai của Tuyết, cảnh sát khám nhà, thu 34 hộp dán nhãn sữa, bên trong chứa 17 kg ma túy ketamin.

Các hộp sữa chứa ma túy ketamin bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai số ma túy ketamin trên được một chủ mưu người Nghệ An gửi từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không, ngụy trang trong các hộp sữa và túi nylon.

Nhận hàng, Tuyết đưa về nhà chị gái ở xã Sơn Lâm, trước đây thuộc huyện Tương Dương, cất giấu. Khi có đối tác đặt mua, tùy theo số lượng, chủ mưu ở nước ngoài sẽ gọi điện cho Tuyết và Quang Anh để chỉ đạo lấy hàng đi giao.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đức Hùng