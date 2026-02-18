Giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng trong đêm giao thừa

Lâm ĐồngSau 16 giờ gây án, hai kẻ cướp giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật vào tối Mùng 1 Tết.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, trú xã Quảng Lập) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Hai nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Lượng nghe cảnh sát đọc lệnh bắt giữ, tối 17/2. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22h ngày 29 Tết (16/2), hai thanh niên đi xe Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm Kim Lượng ở thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, hỏi mua vàng.

Trong lúc giao dịch, chúng bất ngờ giật một sợi dây chuyền vàng và một lắc đeo tay vàng, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, rồi lao ra xe tẩu thoát.

Ngay đêm giao thừa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an xã tổ chức truy xét, xác định hai nghi phạm là thanh niên sống tại địa phương.

Tối qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy và Phong, thu toàn bộ tài sản trong vụ án, trả lại cho chủ tiệm vàng.

Nghi phạm được đưa đến tiệm vàng Kim Lượng dựng lại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tư Huynh