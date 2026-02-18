Giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng trong đêm giao thừa

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, trú xã Quảng Lập) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 22h ngày 29 Tết (16/2), hai thanh niên đi xe Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm Kim Lượng ở thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, hỏi mua vàng.
Trong lúc giao dịch, chúng bất ngờ giật một sợi dây chuyền vàng và một lắc đeo tay vàng, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, rồi lao ra xe tẩu thoát.
Ngay đêm giao thừa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an xã tổ chức truy xét, xác định hai nghi phạm là thanh niên sống tại địa phương.
Tối qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy và Phong, thu toàn bộ tài sản trong vụ án, trả lại cho chủ tiệm vàng.
Bước đầu, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án.
Tư Huynh