Giáo viên 'tức nước vỡ bờ' vì một video hài

Hàn QuốcVideo hài châm biếm những phụ huynh "yêu sách" bất ngờ gây bão vì phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt của giáo viên mầm non.

Video do nghệ sĩ hài Lee Soo-ji đăng tải trên kênh YouTube cá nhân ngày 7/4. Cô vào vai một giáo viên, bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng và đối mặt với loạt yêu cầu "quá đà" của phụ huynh như dùng đúng thương hiệu khăn ướt hay trả lời những câu hỏi về đời tư...

Sau một tuần, video thu hút gần 5 triệu lượt xem và hơn 20.000 bình luận. Thay vì những lời khen ngợi hài hước, đa số người xem bày tỏ sự chua xót.

"Tôi vừa xem vừa khóc", một người bình luận. "Ban đầu tôi xem để cười, nhưng cuối cùng lại khóc", người khác nói.

Không ít cho rằng thực tế thậm chí còn kinh khủng hơn video. Có cựu giáo viên chia sẻ đã phải từ bỏ công việc sau 7 năm vì xung đột với phụ huynh.

"Tôi đã cố chịu đựng vì tình yêu với lũ trẻ, nhưng những lời nhục mạ đã dập tắt cả ước mơ lẫn sự nghiệp của tôi. Nếu con của các bạn là bảo vật, hãy nhớ rằng con cái nhà người khác cũng đáng quý như vậy", cô viết.

Một giáo viên khác kể: "Chỉ vì một phụ huynh, mọi thứ tôi gây dựng suốt nhiều năm sụp đổ trong chốc lát". Người này cũng nghỉ việc vì không chịu được các hành vi lăng mạ và đe dọa.

Một số thậm chí nói họ suýt bị hành hung.

Một phân đoạn trong video video. Ảnh: YouTube Lee Soo-ji

Vấn đề nhức nhối nhất mà nhiều người đề cập là việc bị phụ huynh đe dọa tố cáo bạo hành trẻ em nếu không đáp ứng yêu cầu. Đây là một "vũ khí" lợi hại, có thể khiến giáo viên bị điều tra trong thời gian dài.

Một giáo viên kể phải trải qua 8 tháng làm việc với cảnh sát dù người tố cáo không có bằng chứng. Cuối cùng, cô được minh oan, nhưng vẫn không thể vượt qua cú sốc tâm lý để quay lại công việc.

Bên cạnh đó là những nỗi khổ không tên, như bị yêu cầu kiểm tra camera liên tục, nhận cuộc gọi vào đêm muộn, hay bị các hội nhóm phụ huynh cùng "tẩy chay" cho đến khi phải nghỉ việc.

Dù có phần cường điệu, các tình tiết đã chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người quen thuộc với "mom café", là các diễn đàn phụ huynh có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận và danh tiếng cá nhân.

Tại Hàn Quốc, không chỉ bậc mầm non, giáo viên ở bậc phổ thông cũng chịu áp lực khổng lồ từ phụ huynh. Mức lương thấp cũng khiến ngày càng nhiều sinh viên từ bỏ ngành Sư phạm.

Khánh Linh (Theo The Korea Times, Lee Soo-ji)