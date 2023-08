'Giáo viên mầm non làm 10-12 tiếng mỗi ngày nhưng lương thấp'

Nhiều giáo viên mầm non than làm 10-12 tiếng mỗi ngày, phải vừa dạy vừa dỗ nhưng lương thấp, chưa xứng đáng với công sức.

Sáng 15/8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ giáo viên cả nước, trực tuyến qua 63 điểm cầu. Thời gian cuộc gặp khoảng ba tiếng nhưng có hơn 6.000 câu hỏi gửi đến. Hơn 14.000 người theo dõi trực tuyến trên Youtube. Còn tại các điểm cầu, thầy cô tập trung nghe các ý kiến phát biểu và phản hồi của Bộ trưởng Sơn.

Buổi gặp bắt đầu với những chia sẻ đầy trăn trở của giáo viên mầm non. Cô Lê Thị Tuyết Hường, giáo viên trường Mầm non Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, cho biết theo quy định, người lao động làm việc 8 tiếng một ngày. Nhưng thực tế, nhiều giáo viên mầm non phải làm 10-11 tiếng một ngày, đi sớm về khuya, không có thời gian chăm lo cho gia đình. Do thiếu giáo viên, có những cô phải nuôi dạy trên 30 trẻ một lớp.

"Ai đó chỉ cần trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non sẽ hiểu chúng tôi khó khăn như thế nào", cô nói.

Về tiền lương, từ ngày 1/7, lương giáo viên mầm non dao động 3,8-11,5 triệu đồng một tháng, tuỳ hạng chức danh nghề nghiệp. Theo cô Hường, dù mức này đã tăng nhưng còn thấp, chưa xứng đáng với công sức, thời gian giáo viên bỏ ra, chưa đảm bảo được cuộc sống.

Trẻ đến trường sau 9 tháng học trực tuyến, tại trường mầm non 19/5, TP HCM, tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Cô Dương Thị Thanh Hồng, giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh, cho rằng mức lương này không tương xứng với lương giáo viên các bậc học khác. Chẳng hạn, lương giáo viên mầm non hạng II hiện mới bằng giáo viên tiểu học hạng III. Trong khi đó, các thầy cô mầm non cũng được đào tạo bài bản, công việc đối mặt nhiều rủi ro khi phải đảm bảo an toàn cho nhiều trẻ nhỏ.

Cùng quan điểm, cô Lý Thị Trinh Nguyên, giáo viên ở Hậu Giang, nói giáo dục mầm non là lao động đặc thù do giờ làm việc không giới hạn. Trung bình một ngày làm tới 10-12 tiếng, chưa kể "vừa phải dạy, vừa phải dỗ", trẻ hay ốm cô cũng ốm theo.

"Giáo viên mầm non vất vả nhưng mức ưu đãi 35% là không đủ. Nhiều người bỏ việc hay chuyển sang nghề khác", cô Hồng cho hay.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ chia sẻ với các thầy cô. Ông nói biết được việc trông một đứa trẻ vất vả, nặng nhọc thế nào.

Theo ông Sơn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến các thầy cô mầm non, có nhiều chính sách ưu tiên cùng các phụ cấp ưu đãi, thâm niên, phụ cấp để trợ cấp với giáo viên, đặc biệt các thầy cô ở vùng khó khăn.

"Tuy nhiên, lương của giáo viên mầm non vẫn thấp với mặt bằng chung và chưa tương xứng", ông Sơn chia sẻ. Hiện, Chính phủ giao Bộ Nội vụ làm việc với các bộ ngành, trước hết là xem có thể nâng phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non và các bậc học hay không. Bước đầu, Bộ đã thống nhất tăng 10% phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, 5% với thầy cô tiểu học. Tuy nhiên, vấn đề này cần có sự thống nhất của Bộ Tài chính và Chính phủ thông qua.

"Số lượng công chức, viên chức ngành giáo dục lớn, chiếm hơn 70% công chức, viên chức cả nước. Mỗi chính sách dù nhỏ cũng cần phải tính toán các điều kiện liên quan. Vì vậy, mọi kiến nghị phải từng bước và hợp lý", ông Sơn nói.

Về thời gian làm việc nhiều, đi sớm về muộn, ông Sơn cho rằng đây là một thực tế đáng chú ý. Với số giờ làm việc như vậy, thầy cô còn ít thời gian phát triển chuyên môn, chăm sóc gia đình nên nhiều người ngại làm việc trong ngành.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu ý việc đề ra giải pháp bù đắp thù lao cho giờ làm nhiều cho giáo viên mầm non", ông Sơn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ tại buổi gặp gỡ giáo viên, sáng 15/8. Ảnh: MOET

Hiện cả nước thiếu hơn 110.000 giáo viên, một nửa là ở bậc mầm non. Trong hơn 16.000 giáo viên bỏ việc năm 2022, cũng 40% ở mầm non. Trong khi đó, sinh viên theo học ngành này ở cao đẳng và đại học thấp, chỉ khoảng 5.000-6.000 người mỗi năm. Nhiều trường cao đẳng sư phạm phải sáp nhập hoặc lay lắt tồn tại vì không tuyển đủ người học.

Các nhà giáo cho rằng lý do là thu nhập của giáo viên mầm non thấp, công việc áp lực cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần đề nghị coi giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại, bởi họ không chỉ dạy mà còn dỗ, múa, hát, áp lực công việc lớn. Cơ quan này đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc, được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định. Tuy nhiên, đề xuất này không được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp nhận.

Dương Tâm - Thanh Hằng