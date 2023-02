Giáo viên giỏi của Mỹ đến Việt Nam dạy học

Bradford Hill, từng được tổng thống Mỹ trao tặng danh hiệu Giáo viên xuất sắc, đang có những ngày giảng dạy toán và khoa học tại Việt Nam.

Thầy Hill làm việc tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên. Đây là năm thứ hai trường tiếp nhận "Giáo viên xuất sắc Fulbright", một chương trình đưa các giáo viên của bậc phổ thông Mỹ đến giảng dạy tại các trường sư phạm và phổ thông của Việt Nam.

Cô Dương Thị Hương, giáo viên tiếng Anh của trường Lê Quý Đôn, cho biết ngay từ lần đầu hồi năm 2019, học sinh và các thầy cô giáo trong trường đều hào hứng với những giờ học cùng giáo viên nước ngoài.

"Giáo viên Mỹ đã giúp giáo viên và học sinh của trường tiếp cận cách giảng dạy và học các môn STEM bằng tiếng Anh một cách hiệu quả, mới mẻ", cô nói.

Trong 6 tuần làm việc kể từ đầu tháng 2, thầy Hill không chỉ hướng dẫn phương pháp giảng dạy và nghiên cứu cho giáo viên mà còn trực tiếp dạy học, thảo luận và hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu và thí nghiệm.

"Đây là cơ hội tuyệt vời cho một trường ở miền núi như chúng tôi", cô Hương chia sẻ.

Thầy Hill trong một buổi dạy với học sinh lớp 10A1 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên, hôm 20/2. Ảnh: Bradford Hill

Sau gần hai tuần làm việc ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thầy Hill có ấn tượng tốt với học sinh và các thầy cô giáo.

"Họ là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất tôi từng gặp. Các thầy cô giáo tận tâm với nghề, học sinh ham học hỏi, siêng năng và tốt bụng", thầy Hill chia sẻ. Anh cho biết tham gia chương trình vì muốn đóng góp vào hoạt động trao đổi văn hóa, bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm một nền giáo dục khác.

Hill là một trong ba giáo viên Mỹ tới Việt Nam theo chương trình Giáo viên xuất sắc năm học 2022-2023. Thầy đến từ trường Trung học Mountainside, bang Oregon, và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy STEM. Thầy từng nhận danh hiệu Giáo viên Xuất sắc do tổng thống Mỹ trao tặng năm 2013; do Hiệp hội Giáo viên Vật lý Mỹ tặng năm học 2014-2015, và do Hiệp hội Giáo viên Quốc gia tặng năm học 2018-2019.

Chương trình Giáo viên xuất sắc Fulbright bắt đầu tại Việt Nam năm 2016. Đến nay có 15 giáo viên từ Mỹ tới làm việc tại 15 trường sở tại. Năm học tới, các trường mong muốn tham gia chương trình có thể gửi hồ sơ tới phái đoàn ngoại giao Mỹ vnfulbright@state.gov trước 15/3.

Thầy Bradford Hill cùng giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn làm thí nghiệm, ngày 21/2. Ảnh: Bradford Hill

Bình Minh