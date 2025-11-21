Giáo viên bơi, bám dây chuyển thực phẩm cho sinh viên giữa lũ xiết

Gia LaiNước ngập cao hơn đầu, giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bám theo đường dây để bơi vào ký túc xá, tiếp tế thực phẩm cho hơn 500 học sinh, sinh viên.

Sáng 21/11, thầy Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết ngoài thực phẩm, thầy cô còn mang theo nước uống, thuốc men, liên tục suốt ba ngày qua. Khoảng 500 em bị kẹt trong ký túc xá vì nước lũ, trong đó có 30 em trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và 20 lưu học sinh Lào.

Thầy Tường kể từ sáng 19/11, thấy lũ lớn, sinh viên đói, khát do không thể di chuyển để mua thức ăn nên trường ngay lập tức lên phương án tiếp tế cho các em, mang theo cơm hộp, bánh mì, nước uống...

Các thầy trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lội nước, chuyển thực phẩm vào phòng bảo vệ của ký túc xá, ngày 19/11. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nhưng nhiều đoạn nước cao ngang ngực, lực lượng chức năng cấm người dân tự ý di chuyển. Thầy cô chờ xe quân đội chở hàng đến trước cổng trường, chuyển thực phẩm vào phòng bảo vệ rồi mang dần vào trong.

Thầy Tường cho biết các dãy phòng học, ký túc xá của trường được xây trên nền cao nên chỉ ngập khoảng 30-40 cm. Nhưng khu vực sân trường trũng thấp, nhiều đoạn ngập qua đầu người. Khu vực này có những luồng nước chảy xiết, xô ngã tường rào. Học sinh, sinh viên bị cô lập, không điện nước, rất hoảng loạn. Các thầy phải dò đường, giăng dây để bám, bơi vào ký túc xá.

"Tôi cùng một số thầy bơi giỏi, mặc áo phao bơi nối đuôi nhau chuyển đồ vào trong. Sinh viên thấy các thầy thì yên tâm hơn", thầy Tường nói.

Các thầy bơi, bám theo đường dây để chuyển nhu yếu phẩm vào cho sinh viên trong ký túc xá, ngày 19/11. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đến ngày 20/11, nước lũ bắt đầu rút chậm nhưng không có hàng quán nào hoạt động. Nhà trường tiếp tục cung cấp 3 bữa ăn, nước uống, thuốc men cho các em. Khoảng 250 sinh viên, học sinh có nhà ở khu vực an toàn đã về nhà.

Hiện, hiệu trưởng huy động máy phát điện, tích trữ thực phẩm, chuyển căn tin đến nơi cao hơn và động viên một số nhân viên ở lại nấu ăn cho sinh viên nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.

"Mùa hiến chương nhà giáo năm nay thật đặc biệt với chúng tôi, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho học trò, không để các em đói khát", thầy Tường chia sẻ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đóng ở phường Quy Nhơn Bắc, hiện đào tạo từ hệ sơ cấp đến cao đẳng, quy mô khoảng 3.000 học sinh, sinh viên. Các lĩnh vực đào tạo đa dạng, gồm các nghề Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Dịch vụ, Kỹ thuật Nông nghiệp, Văn hóa nghệ thuật.

Từ 16/11 đến nay, từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, có nơi trên 1.700 mm. Lũ trên các sông dâng cao, một số nơi vượt lịch 0,2-1,1m, khiến nhà dân bị cô lập. Giao thông qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tê liệt.

Tính đến tối 20/11, cả nước có 41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ; 167 nhà bị hư hỏng, 51.100 nhà ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập diện rộng tại nhiều phường xã.

Học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ từ ngày 18/11.

Lệ Nguyễn