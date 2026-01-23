'Bị ôtô đỗ chắn cửa, chủ nhà tức tối đập phá thì chỉ thiệt thân'

Không thiếu những cách mềm mỏng để giải quyết tình huống ôtô đỗ chắn cửa nhà.

"Bị ôtô đỗ chắn cửa, chủ nhà ức chế là do họ thiếu hiểu biết. Nếu hiểu rõ trước cửa nhà mình là đất công cộng và không cấm đậu xe, người khác có quyền đỗ xe vào đó, dù có ảnh hưởng tới mình nhưng mình phải chịu, thì sẽ không đập phá hay giận dữ.

Khi hiểu đúng, sẽ tìm cách xử lý êm đẹp như hỏi bảo vệ quán xem xe của ai sau đó 'nói khéo': 'Anh ơi, tí nhà em phải đưa ôtô vào nhà hay tí nhà em có khách tới anh chuyển giúp em xe anh ra chỗ khác giúp em với ạ'.

Nếu họ không chuyển thì nhờ mọi người nói giúp. Nhưng với thái độ nhã nhặn thì lái xe cũng sẽ di chuyển.

Còn nếu bị ôtô đỗ chắn cửa nhà thường xuyên, thì nên làm đơn đề xuất cơ quan chức năng hỗ trợ cắm biển cấm đỗ cả phố. Một phương án nữa là tự làm biển: 'Nhà có xe vào không đỗ xe chắn cửa'

Mọi biện pháp vẫn không được thì đành chịu hoặc bán nhà đi chỗ khác.

Người đỗ xe tuân thủ luật giao thông, họ đúng, chủ nhà không bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp thì không có gì phải tức (mà không được phép tức, vì tức giận rồi hành động sai thì hậu quả mình sẽ thiệt).

Về chiếc ôtô bị đập phá, trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, theo tại Điều 178 Bộ luật hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, người có hành vi đập, phá chiếc xe có thể đối diện với khung hình phạt là 2-7 năm tù.

Bên cạnh đó, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính xe còn phải bồi thường cho chủ xe. Trường hợp chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe".

Đây là phân tích và quan điểm của độc giả Hoàng Minh, sau bài viết Ôtô Mercedes bị đập phá - vùng xám xe hơi đậu chắn cửa nhà mặt tiền. Bài viết này có nội dung tranh luận về vụ việc một chiếc ôtô bị cào xước nhiều chỗ, gương chiếu hậu bị bẻ, kính xe bị đập khi đỗ trước một căn nhà mặt tiền ở Hà Nội.

Trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu xảy ra những xung đột kiểu "ôtô đỗ chắn cửa nhà mặt tiền".

Hữu Nghị tổng hợp