Giáo sư bị cả trường tấn công vì tỏ tình với học trò 19 tuổi

Ấn ĐộMột giáo sư 50 tuổi bị sinh viên liên tiếp tấn công và gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt sau khi tỏ tình với một học trò trên giảng đường.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/3 tại Cao đẳng Y khoa Sri Siddhartha, bang Karnataka. Giáo sư Abdul Rahman Shariff, 50 tuổi, giảng viên Vi sinh, đã mang một hộp chocolate đến lớp, phát cho toàn bộ sinh viên rồi đứng trên bục giảng, dùng micro tỏ tình với một nữ sinh 19 tuổi.

"Tôi không thể kiềm chế được tình yêu to lớn và muốn tỏ tình với cô gái quan trọng", ông nói, theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, ông bày tỏ "tôi yêu em" với nữ sinh và cho rằng cô cũng từng thể hiện tình cảm với mình.

Giáo sư Abdul Rahman Shariff công khai tỏ tình với sinh viên ở Cao đẳng Y khoa Sri Siddhartha, bang Karnataka, Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Nữ sinh lập tức phản ứng gay gắt, phủ nhận toàn bộ và yêu cầu gặp hiệu trưởng để làm rõ sự việc. Khi bị chất vấn, ông chỉ nói sẽ "trao đổi sau" và rời khỏi lớp.

Sau khi sự việc lan ra ngoài, nhiều sinh viên bức xúc, cho rằng giảng viên đã vượt quá ranh giới đạo đức thầy trò. Một nhóm sinh viên đuổi theo ông ngay trong khuôn viên trường.

Tình hình trở nên hỗn loạn khi nhiều nữ sinh dùng dép đánh giáo sư, số khác khác la hét và truy đuổi ông. Abdul Rahman Shariff tiếp tục bị đánh khi ra tới gần ôtô để thoát khỏi hiện trường.

Hiệu trưởng trường đã đình chỉ giảng dạy, đồng thời tố cáo với cảnh sát. Abdul Rahman Shariff sau đó bị khởi tố với các tội danh liên quan quấy rối tình dục, hành vi khiếm nhã và xúc phạm nhân phẩm.

Sự việc đang được thảo luận sôi nổi ở Ấn Độ, không chỉ bởi các cáo buộc với giảng viên mà còn vì cách sinh viên dùng bạo lực đáp trả, đồng thời đặt ra câu hỏi về cơ chế bảo vệ sinh viên và chuẩn mực đạo đức trong trường y.

Ngọc Ngân (Theo The Hindu, NDTV)