Giao quyền tuyển giáo viên ở tất cả cấp học cho giám đốc Sở Giáo dục

Giám đốc Sở Giáo dục có quyền tuyển dụng giáo viên ở tất cả bậc học, từ mầm non đến hết phổ thông (lớp 1-12), thay vì chủ yếu thuộc về cấp huyện như trước.

Nội dung nằm trong Thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo, do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 21/1.

Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền tuyển dụng giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề và trường chuyên biệt.

Riêng với trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, việc tuyển dụng giáo viên do Hiệu trưởng quyết định. Tương tự, người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành được quyền tuyển dụng cho đơn vị mình quản lý.

Các địa phương có đề án, kế hoạch tuyển dụng nhà giáo trước ngày 1/1 được tiếp tục thực hiện đến hết 31/12. Sau thời hạn này, quyền tuyển dụng được thực hiện như nêu trên.

Giáo viên trường Tiểu học Bùi Văn Mới, TP HCM trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc giao quyền tuyển dụng giáo viên cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Khi lấy ý kiến dự thảo tờ trình Nghị quyết này, Chính phủ cho biết trước đây, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái thuộc UBND cấp huyện, dẫn đến tình trạng phân mảnh trong quản lý đội ngũ, gây thừa - thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện. Các nhà trường không thể điều tiết, luân chuyển giáo viên khi cần thiết do khác thẩm quyền.

Ngoài ra, khi ngành giáo dục không chủ trì tuyển dụng, kỳ thi thường áp dụng bài thi chung như viên chức ngành khác, không đánh giá được năng lực sư phạm và phẩm chất nghề nghiệp đặc thù, ảnh hưởng chất lượng đội ngũ.

Chính phủ đánh giá để cấp xã tiếp tục chủ trì tuyển dụng sẽ không khả thi vì không có cơ quan chuyên môn, không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển. Việc tổ chức thi riêng lẻ ở hơn 3.200 xã sẽ tốn kém ngân sách, tăng thủ tục và thu hẹp cơ hội của người dự thi. Phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tuyển dụng, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ giáo viên; khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu hụt cục bộ; đồng thời tạo điều kiện để ngành chủ động bố trí, điều tiết nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Tính đến hết kỳ I năm học trước, cả nước có hơn 1,26 triệu giáo viên từ mầm non đến hết lớp 12. Theo định mức, số giáo viên còn thiếu khoảng 120.000 người. Giai đoạn 2022-2026, ngành giáo dục được giao tuyển bổ sung gần 66.000 biên chế. Cộng với khoảng 43.000 biên chế chưa sử dụng trước đó, tổng là gần 109.000. Tuy nhiên giữa năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vẫn còn khoảng 60.000 vị trí còn trống.

Dương Tâm