Giáo hội Anh có nữ Tổng giám mục đầu tiên sau 1.400 năm

Bà Sarah Mullally trở thành người phụ nữ đầu tiên sau 14 thế kỷ được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Canterbury, đứng đầu giáo hội Anh.

Bà Sarah Mullally trở thành Tổng giám mục Canterbury và là nữ lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Anh, trong lễ nhậm tòa hôm nay tại Nhà thờ Chính tòa Canterbury, phía đông Kent, Anh.

Bà Mullally, cựu y tá, công chức, sẽ ngồi vào Ghế Thánh Augustine trước khoảng 2.000 khách mời, trong đó có Thái tử William cùng phu nhân Kate, Thủ tướng Keir Starmer và các lãnh đạo tôn giáo.

Tổng giám mục Canterbury là chức sắc cao nhất về mặt tôn giáo trong Giáo hội Anh. Người đảm nhiệm chức sắc này vừa là Giám mục của giáo phận Canterbury, vừa đóng vai trò lãnh đạo tinh thần, duy trì sự gắn kết của Liên hiệp Anh giáo, với hơn 80 triệu tín hữu trên thế giới.

Bà Mullally tại Nhà thờ Chính tòa Canterbury ngày 22/3, sau khi bộ hành 140 km từ Nhà thờ St. Paul. Ảnh: AP

Sau tiến trình tham khảo ý kiến kéo dài, Ủy ban Bổ nhiệm Hoàng gia đã chọn Giám mục Anh giáo London là bà Mullally làm Tổng giám mục Canterbury thứ 106. Quyết định được công bố đầu tháng 10/2025, sau khi Vua Charles III phê chuẩn. Bà sẽ kế nhiệm Tổng giám mục Justin Welby, người từ chức tháng 11/2024.

"Đây là thời khắc rất trọng đại với Giáo hội. Tôi không nghĩ ai trong số chúng ta có thể hình dung rằng Giáo hội sẽ sớm có một nữ Tổng giám mục như vậy", Giám mục Rachel Treweek, người cùng được tấn phong với bà Mullally vào năm 2015 trong nhóm nữ giám mục đầu tiên của Giáo hội Anh, nói.

Trong nghi lễ nhậm tòa hôm nay, bà Mullally sẽ đội mũ giám mục, mặc áo choàng, và đeo chiếc nhẫn biểu tượng cho sự cải thiện quan hệ giữa Anh giáo và Công giáo.

Nhà thờ Chính tòa Canterbury ở thành phố Canterbury, phía đông hạt Kent, Anh. Ảnh: Wikipedia

Giám mục Mullally sinh năm 1962 tại Woking, hạt Surrey, theo Kitô giáo từ năm 16 tuổi. Trước khi được truyền chức linh mục năm 2002, bà đã có một sự nghiệp nổi bật trong ngành y tá.

Năm 2015, bà được tấn phong làm Giám mục phụ tá Crediton, rồi trở thành Giám mục London năm 2018. Bà là vợ một kiến trúc sư và là mẹ của hai người con.

"Tôi đáp lại lời mời gọi của Chúa trong sứ vụ mới này với cùng tinh thần phục vụ Chúa và tha nhân vốn đã thúc đẩy tôi từ khi còn là một thiếu nữ tin vào Chúa. Trên suốt hành trình, từ nghề điều dưỡng cho đến thừa tác vụ Kitô giáo, tôi đã học cách lắng nghe con người và hướng dẫn từ Chúa, để tìm cách quy tụ họ trong niềm hy vọng và sự chữa lành", tân Tổng giám mục Canterbury nói hồi tháng 10/2025.

Đức Trung (Theo Vatican News, Reuters, Guardian)