Giáo hoàng Leo XIV: Chúa khước từ lời cầu nguyện của kẻ 'tay vấy máu'

Giáo hoàng Leo XIV tuyên bố cuộc chiến Iran là "tàn bạo" và Chúa Jesus sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ gây chiến "tay vấy máu".

Phát biểu trước hàng chục nghìn người tại Quảng trường Thánh Peter nhân dịp Lễ Lá, ngày lễ mở đầu Tuần Thánh dẫn đến Lễ Phục sinh của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới ngày 29/3, Giáo hoàng Leo XIV lên án cuộc chiến Iran.

"Đây chính là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Jesus, Vua Hòa Bình, Đấng từ khước chiến tranh và không ai có thể mượn danh Ngài để biện minh cho chiến sự", Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên phát biểu trước đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV tại buổi lễ ở Quảng trường Thánh Peter, Vatican, ngày 29/3. Ảnh: AFP

Ông trích một đoạn trong Kinh Thánh: "Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, mà khước từ họ và nói rằng: 'Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều đến đâu, Ta cũng chẳng nghe: bàn tay các người đã vấy đầy máu'".

Giáo hoàng Leo XIV không nêu đích danh tên của lãnh đạo thế giới nào, nhưng trong những tuần gần đây, ông thường nhắc đến Iran nhiều nhất trong các phát biểu chỉ trích chiến tranh.

Ông nhắc lại một đoạn Kinh Thánh, trong đó Chúa Jesus, người sắp bị đóng đinh, đã khiển tránh một môn đệ vì dùng gươm tấn công kẻ đến bắt ngài. "Chúa Jesus không cầm vũ khí, không tự vệ, cũng không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào", Giáo hoàng Leo XIV nói. "Ngài đã mặc khải dung mạo hiền hậu của Thiên Chúa, Đấng luôn khước từ bạo lực. Thay vì tự cứu mình, Ngài đã để bản thân bị đóng đinh trên thập giá".

Cuối buổi lễ, Giáo hoàng bày tỏ lòng thương cảm đối với các tín đồ tại Trung Đông "đang gánh hậu quả của một cuộc xung đột tàn khốc" và đối mặt nguy cơ không thể cử hành lễ Phục Sinh. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Giáo hoàng Leo XIV ngày 30/3 tiếp tục lên án các cuộc không kích là "bừa bãi", "nên bị cấm".

Nhằm tạo cơ sở cho chiến dịch không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2, một số quan chức Mỹ đã sử dụng các lập luận mang màu sắc tôn giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người chủ trì các buổi cầu nguyện tại Lầu Năm Góc, trong buổi lễ ngày 25/3 đã gây chú ý khi nói rằng nên sử dụng "bạo lực áp đảo đối với những kẻ không xứng đáng được khoan hồng".

Iran đã đáp trả Israel và Mỹ bằng các đòn không kích và tấn công UAV vào các cơ sở liên quan đến hai nước này tại Trung Đông. Chiến sự trong hơn một tháng qua đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, làm giá dầu tăng mạnh, thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực lớn khi giao tranh lan rộng và đe dọa các tuyến vận tải chiến lược.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)