VUS ra mắt trung tâm Anh ngữ mẫu giáo đầu tiên

Đây là trung tâm đầu tiên trong dự án Hệ thống trung tâm Anh ngữ Mẫu giáo (VUS Kids) của Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, mang đến một môi trường chuyên biệt dành riêng cho lứa tuổi và gần các khu dân cư để thuận tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón.

Đại diện VUS chia sẻ, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình Việt cho việc học tiếng Anh của trẻ, VUS Kids là kế hoạch quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hệ thống nhằm đa dạng hoá sản phẩm và đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế.

Phối cảnh mặt tiền VUS Kids Trần Não.

Chương trình giảng dạy của VUS Kids được xây dựng dưới sự hợp tác với The City University of New York (CUNY) - trường Đại học công lập lớn tại Mỹ. Bên cạnh đó, các em sẽ được học tập trong môi trường hiện đại cùng với Imagine Learning English, phần mềm học tiếng Anh đang áp dụng thành công tại Mỹ.

Với nội dung sinh động và phong phú phối hợp với các hoạt động vui chơi, trẻ sẽ tăng đam mê học tập, phát triển toàn diện về thể chất, tư duy lẫn tinh thần, gia tăng sự kết nối. Từ đó, khóa học hỗ trợ trẻ phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Nội thất VUS Kids Trần Não được thiết kế phù hợp lứa tuổi giúp các em hào hứng khi đến trường.

Nhân dịp khai trương, cơ sở mới dành nhiều phần quà hấp dẫn cho các học viên ghi danh trong thời gian từ 14/4 - 29/4. Đồng thời, nhằm giúp các em làm quen và trải nghiệm môi trường Anh ngữ quốc tế, VUS Kids Trần Não tổ chức các lớp học thử miễn phí và khu vui chơi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho bé vào cuối tuần (21,22/4).

VUS Kids Trần Não là sự lựa chọn tốt cho các ba mẹ đang tìm môi trường học tiếng Anh cho bé độ tuổi mẫu giáo.

Vừa qua, VUS được tổ chức quốc tế NEAS công nhận đạt tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng giảng dạy và dịch vụ. "Đây là nền tảng để trung tâm mang đến cho học viên VUS Kids chương trình học tập tiếng Anh khác biệt, đem lại nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu", đại diện VUS chia sẻ.

Thế Đan