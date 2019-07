VUS ra mắt cơ sở mới ở quận Tân Phú

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS mở rộng quy mô hoạt động với việc ra mắt cơ sở mới VUS Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP HCM ngày 11/7.

VUS Lê Trọng Tấn là cơ sở thứ 34 của Anh văn Hội Việt Mỹ. Với mạng lưới các trung tâm trải đều khắp các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu, "VUS mong muốn lan tỏa đam mê học Anh ngữ và tạo cơ hội cho học viên tiếp cận với chương trình giảng dạy chất lượng, chi phí hợp lý", đại diện trung tâm chia sẻ.

Là cơ sở thứ hai tại quận Tân Phú sau cơ sở VUS Hòa Bình (45B Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa), VUS Lê Trọng Tấn cung cấp khóa học cho mọi lứa tuổi từ SmartKids (4-6 tuổi), SuperKids (6-11 tuổi), Young Leaders (11-15 tuổi) đến học viên người lớn, cho mọi nhu cầu học từ người cần lấy căn bản đến người muốn nâng cao trình độ Anh ngữ và luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế.

Chương trình học được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa VUS và đối tác chiến lược The City University of New York (CUNY) - trường đại học công lập lớn thứ ba của Mỹ.

Phối cảnh sảnh chính của VUS Lê Trọng Tấn. Cơ sở có diện tích lớn với quy mô 46 phòng học, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo học viên.

Mới đây, thêm 6 cơ sở mới của VUS được đánh giá và cấp chứng nhận NEAS, đảm bảo các cơ sở đã được chứng nhận đảm bảo chất lượng giảng dạy và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, VUS đã tiếp tục ký kết các đối tác lớn như Oxford University Press (Nhà xuất bản Đại học Oxford) thỏa thuận hợp tác: cập nhật giáo trình, hỗ trợ công nghệ giảng dạy, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên...

Sự liên kết này tiếp tục mang đến cho VUS thêm cơ hội nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng đào tạo Anh ngữ luôn đúng chuẩn Mỹ.

VUS nhận chứng nhận NEAS, khẳng định chất lượng đào tạo với các tiêu chí thực hiện nghiêm ngặt, khắt khe.

Dịp khai trương, VUS Lê Trọng Tấn dành nhiều ưu đãi cho học viên mới khi đăng ký học trong tháng 7: Tặng học bổng 500.000 đồng dành cho 100 học viên đầu tiên đăng ký học tại VUS Lê Trọng Tấn từ ngày 11/7 đến 31/7 và bộ quà tặng khai trương cho học viên mới.

Thế Đan