VUS khai trương cơ sở mới tại quận 7

Từ 2/1/2020, VUS đưa vào hoạt động cơ sở mới tại 73, 75, 77 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Cơ sở mới có nhiều lớp với các chương trình dành cho học viên mọi lứa tuổi, như SmartKids (4 - 6 tuổi), SuperKids (6 -11 tuổi). Young Leaders (11 - 15 tuổi) - giúp học viên bổ sung lượng kiến thức Anh ngữ tại trường, mục tiêu đạt chứng chỉ quan trọng như Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET...

Ngoài ra, cơ sở mới có các lớp tiếng Anh cho sinh viên, người lớn đi làm tùy theo mục đích như lớp giao tiếp iTalk, luyện 4 kỹ năng với tiếng Anh tương tác (Interactive English) hoặc luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT...

Phối cảnh VUS Nguyễn Thị Thập, quận 7

VUS Nguyễn Thị Thập có vị trí gần các khu cư dân, tuyến đường chính, thuận tiện đi lại. Cơ sở vật chất được đầu tư kỹ từ khâu thiết kế đến thi công và trang trí, lớp học thoáng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Các phương tiện nghe nhìn hiện đại cũng được trang bị đầy đủ.

Không chỉ có các lớp dành cho trẻ em, thiếu niên từ 4 - 15 tuổi, VUS còn có các lớp cho sinh viên, người lớn đi làm.

Chương trình học tại VUS được thiết kế bởi VUS cùng đối tác chiến lược - The City University of New York (CUNY) - trường Đại học công lập lớn thứ ba Mỹ. Ngoài ra, VUS là đơn vị được cấp chứng nhận NEAS về chất lượng giảng dạy và dịch vụ. Các tiêu chí của NEAS gồm chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tuyển sinh và chăm sóc học viên...

VUS nhận chứng nhận NEAS về chất lượng giảng dạy và dịch vụ trên tất cả các cơ sở.

Thế Đan