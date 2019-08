VUS Đỗ Xuân Hợp tuyển sinh các khóa học cho mọi độ tuổi

Tính tới thời điểm hiện tại, VUS Đỗ Xuân Hợp là cơ sở thứ 35 trong hệ thống VUS, tọa lạc tại 167 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.

Cơ sở mới sẽ đi vào động ngày 10/8, cung cấp các khóa học cho mọi độ tuổi và nhu cầu: Trẻ độ tuổi mẫu giáo (4 - 6 tuổi) với chương trình SmartKids, thiếu nhi (6 - 11 tuổi) với chương trình SuperKids, thiếu niên với chương trình Young Leaders. Việc học các chương trình phù hợp với độ tuổi sẽ trẻ có đủ kiến thức và kỹ năng tham gia thi các chứng chỉ quốc tế như Cambridge STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET hay IELTS.

Sinh viên, người lớn đi học đi làm có thể tham gia khóa tiếng Anh giao tiếp iTalk, tiếng Anh tương tác IE (Interactive English)... Học viên sẽ tiếp cận chương trình học được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa VUS và đối tác chiến lược The City University of New York (CUNY) - trường đại học công lập lớn thứ ba của Mỹ.

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS giữ vững kỷ lục Việt Nam là hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ quốc tế nhiều nhất, với hơn 123.000 em.

Trong những năm qua, việc mở rộng các cơ sở mới giúp đáp ứng nhu cầu học của hàng trăm nghìn học viên tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Các cơ sở đều được đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học viên. Hệ thống phòng học thoáng mát, sạch sẽ giúp học viên có môi trường học tập hiệu quả.

VUS đồng thời là đơn được cấp chứng nhận NEAS về chất lượng giảng dạy và dịch vụ chuẩn quốc tế trên tất cả các cơ sở đã đi vào hoạt động.

VUS vượt qua các tiêu chí khắt khe để nhận được chứng nhận NEAS về giảng dạy và dịch vụ trên tất cả các cơ sở.

VUS đã tiếp tục ký kết các đối tác lớn như Oxford University Press (Nhà xuất bản Đại học Oxford) thỏa thuận hợp tác: cập nhật giáo trình, hỗ trợ công nghệ giảng dạy, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên... Sự liên kết này tiếp tục mang đến cho VUS thêm cơ hội nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng đào tạo Anh ngữ luôn đúng chuẩn quốc tế.

Ngoài chiến lược không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình học, VUS liên tục phát triển mạng lưới trung tâm khắp cả nước. Điều này thể hiện đúng định hướng phát triển của VUS là mang đến chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế, chất lượng tốt cho nhiều học viên với mức chi phí hợp lý.

VUS Đỗ Xuân Hợp là cơ sở thứ hai tại quận 9, sau VUS Bình Minh (706A Xa Lộ Hà Nội, quận 9).

Thế Đan