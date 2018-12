Với 30,5 điểm, nữ sinh có nhiều lựa chọn tốt ngoài ngành công an

Trước tâm thư gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Công an của thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (Lạng Sơn), Đại tá Nguyễn Tuấn, báo Công an nhân dân, cũng là cựu sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, đã có bài viết chia sẻ.

Đọc tâm thư cháu Nguyễn Như Quỳnh (Lạng Sơn) thi tốt nghiệp THPT với 30,5 điểm gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Công an vì không đỗ vào Học viện An ninh nhân dân với lý do bố cháu có án tích trước khi cháu chào đời, hẳn nhiều người thấy "bức xúc" và cho rằng không công bằng với cháu. Rằng ai làm người ấy chịu, sao lại bắt người khác phải chịu; rằng nếu cứ xét theo "chủ nghĩa lý lịch" thì ngành công an sẽ để lọt nhiều người tài… Bằng giờ này năm ngoái, một số tâm thư kiểu này cũng xuất hiện. Tưởng năm nay chấm dứt nhưng cuối cùng vẫn có tâm thư với nội dung tương tự.

Vài năm nay, thi tuyển vào các trường công an nhân dân bỗng trở thành "cơn sốt" của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi không tin các bạn thật sự đã hiểu và yêu nghề này. Có chăng chỉ là những phác họa hình ảnh người chiến sĩ công an từ sách vở, phim ảnh một cách mờ nhạt. Một số bạn thật sự có năng khiếu, thích tìm tòi, khám phá, sẵn sàng đối mặt cái ác và bảo vệ cái thiện, song số này không nhiều. Đa phần cha mẹ định hướng và thuyết phục thi vào công an vì mấy năm học ở trường được bao cấp toàn bộ. Ra trường lại có việc làm ngay, chế độ lương không cao nhưng ổn định. Có lẽ, đây là mục đích lớn nhất mà nhiều bạn trẻ mơ ước vào ngành.

Mặc cảnh phục màu xanh là mơ ước của nhiều bạn trẻ, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự muốn vào ngành vì luôn "sẵn sàng đối mặt với cái ác để bảo vệ cái thiện"?. Ảnh: Giang Huy.

Với Quỳnh, tôi chỉ muốn nói một điều rằng tuyển chọn vào ngành công an luôn có những điều kiện khắt khe nhất định. Trong gần chục tiêu chuẩn bắt buộc thì tiêu chuẩn về chính trị là quan trọng nhất. Thậm chí, có người khi đã vào ngành nhưng qua thẩm tra xác minh lý lịch thấy không đủ điều kiện hoặc tự họ vi phạm quy định của ngành vẫn buộc phải rời quân ngũ. Bất cứ cuộc chơi nào cũng có luật và người nào muốn tham gia đều phải có nghĩa vụ tuân thủ.

Vì thế, thay vì viết tâm thư, cháu Quỳnh hãy dũng cảm bước sang một con đường khác. Cháu và gia đình quá hiểu điều này và tôi nghĩ rằng, đó là một quyết định tự trọng, không van xin, đừng cầu mong sự thương hại từ người khác.

Người tổn thương nhất trong việc này chính là cha cháu. Cháu càng buồn chán, tuyệt vọng bao nhiêu thì ông ấy càng đau khổ, dằn vặt bấy nhiêu bởi lỗi lầm quá khứ. Không ai muốn thành người xấu nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, tại một thời điểm nhất định, vô tình ai đó đã bước chân vào con đường phạm tội. Điều quan trọng là họ đứng dậy từ chính nơi vấp ngã, thành người tử tế.

Cùng với quyết định rẽ sang ngả khác, cháu hãy cảm ơn và yêu kính cha nhiều hơn bởi tôi luôn cho rằng, để nuôi dạy một đứa trẻ từ khi đỏ hỏn đến lúc trưởng thành, những người cha, người mẹ xứng đáng là những con người vĩ đại.

Vậy cháu sẽ chọn ngả rẽ nào khi không đủ tiêu chuẩn vào ngành công an? Với số điểm 30,5, cháu có quyền nộp hồ sơ vào hầu hết các trường và chắn chắn sẽ đỗ vào khoa lấy điểm cao nhất. Cả một tương lai rộng mở và cháu sẽ phát huy tốt nhất năng lực, sở trường ở những mái trường đó. Với bạn khác cơ hội không nhiều, còn với cháu, khi một cánh cửa khép lại, hàng trăm cánh cửa khác đã mở ra. Cháu có quyền bước vào một trong những cánh cửa mở rộng đó.

Cũng phải nói thêm rằng, được cộng thêm 3,5 điểm ưu tiên nên cháu đã có tổng điểm kỷ lục 30,5. Đó là chính sách ưu ái với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bởi trong cuộc chạy đua vào các trường đại học, chỉ cần kém 0,25 điểm là đã trượt vỏ chuối. Với mức điểm chuẩn cao nhất vào trường công an là 29,75 với nữ, khối C, ngành điều tra trinh sát của Học viện An ninh nhân dân thì bạn nào học cực giỏi nhưng chỉ đạt 29,5 điểm vẫn trượt đó thôi. Nói vậy để thấy 3,5 điểm cộng thêm với cháu quý giá đến mức nào.

Tôi từng là sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngày đó, tôi muốn thi vào trường khác nhưng cha đã buộc phải thi vào công an. Năm thứ ba, tôi vào chuyên khoa Cảnh sát kinh tế, một khoa "hot" nhất lúc bấy giờ. Suốt 5 năm học, nếu ai hỏi tôi có yêu trường không, có thích khoa "VIP" đó không, tôi sẽ trả lời là không.

Khi ra trường, nguyện vọng của tôi là được về làm trong một cơ quan nghiên cứu, viết lách theo đúng sở trường của mình. Có lẽ, đến thời điểm này, trong các khóa của Học viện Cảnh sát nhân dân, số người "đâm đầu làm báo" như tôi cực hiếm. Còn bạn bè chiến hữu trong khoa, họ rất thành đạt, kinh tế vững vàng và hầu như giữ vị trí lãnh đạo từ bộ xuống các tỉnh, thành.

Sau này, khi có điều kiện đặt chân tới mọi miền đất nước, tôi hiểu và yêu mến hơn về công việc của những người chiến sĩ công an. Tình yêu đó ngấm dần vào máu, lớn dần theo thời gian và được tôi thể hiện trên những trang viết của mình. Trong cuộc đời làm báo, tôi cũng có những thành công nho nhỏ và chắc chắn đến giờ phút này, khi đã qua một chặng đường khá dài, tôi không hề ân hận về quyết định của mình.

Quỳnh quý mến, điều cuối cùng tôi muốn nói với cháu rằng, học trường nào rồi cũng đâu quan trọng. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người rốt cuộc mình là người thế nào và làm được những gì. Đó chính là ngọn lửa, tự mình sưởi ấm mình và cho mình đủ niềm tin để đi qua những ghềnh thác của kiếp người. Cứ vui lên cháu nhé!

Nguyễn Tuấn

