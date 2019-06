VnExpress mở trang tra cứu điểm thi lớp 10

Hà Nội và TP HCM là hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2019 lớn nhất cả nước với hơn 160.000 em.

Để phục vụ thí sinh hai thành phố này tra cứu điểm thi lớp 10, VnExpress mở trang tra cứu tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/diem-thi-lop-10. Thí sinh có thể truy cập, nhập số báo danh (SBD) rồi bấm ô tìm kiếm. Các em cũng có thể được biết điểm của nhiều bạn khác, biết mức điểm cao nhất ở từng môn.

Ngoài ra, đây là kênh tham khảo giúp các nhà quản lý giáo dục hay phụ huynh biết được chất lượng thí sinh theo từng môn thi.

Với TP HCM, thí sinh có thể tra cứu ngay từ bây giờ. Với Hà Nội, chiều tối 14/6, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi, thí sinh có thể vào trang để xem điểm. Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục thủ đô phối hợp với các cơ quan báo chí công bố điểm thi.

Giao diện trang tra cứu điểm thi lớp 10 của VnExpress.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội và TP HCM cùng diễn ra trong hai ngày 2-3/6.

Riêng Hà Nội, 2019 là năm đầu tiên thành phố chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Đây cũng là lần đầu tiên thí sinh phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử, trong đó Lịch sử được công bố vào tháng 3.

Toàn thành phố có 85.870 thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230. Số còn lại phải học các trường ngoài công lập với mức học phí cao hơn hẳn hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. Do số lượng thí sinh dự thi giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái, tỷ lệ chọi các trường cũng giảm. Trong đó, trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,4).

Với TP HCM, trong số hơn 80.300 thí sinh dự thi, có khoảng 13.000 em sẽ không trúng tuyển vào các trường công lập. Các trường top đầu có tỷ lệ chọi cao là THPT Gia Định (1/2,7), Nguyễn Thị Minh Khai (2,6), Lê Quý Đôn (2,3).