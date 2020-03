Viết thiệp chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ

Tùy vào mối quan hệ, thiệp chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tặng vợ, mẹ hoặc cô giáo được viết theo cách riêng, nhưng đều ngắn gọn, tình cảm.

Lời chúc dành tặng vợ

1. The smallest of the things you do for me, make a big difference to my life. With all my heart, I wish you a very Happy International Women’s Day.

Những điều nhỏ bé em làm tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc đời anh. Bằng tất cả trái tim, anh chúc em một ngày quốc tế phụ nữ tràn ngập niềm vui.

2. You deserve all the praises, my darling. Today is a bonus holiday for you so enjoy your day to the fullest. Happy Women’s Day!

Em xứng đáng với tất cả những lời chúc mừng, em yêu. Hôm nay là ngày lễ dành cho em nên em hãy tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nhé. Chúc em ngày phụ nữ vui vẻ!

3. I am blessed in every sense to be married to you because you have brought so much stability, peace and happiness in my life which is so precious. Happy Women’s Day!

Anh thật may mắn khi kết hôn với em vì em đã mang lại cho cuộc đời anh sự êm ấm, bình yên và hạnh phúc. Những điều này đối với anh đều vô cùng đáng quý. Chúc em ngày phụ nữ vui vẻ!

4. You have not only been an impressive wife but also the best mother to our children and that makes me the happiest man. Best wishes on International Women’s Day.

Em không chỉ là người vợ tuyệt vời mà còn là người mẹ đảm đang. Em khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, anh dành tặng em những lời chúc tốt đẹp nhất.

Ảnh: Indianexpress.

5. It is not easy to be a wife, it is not easy to raise children, it is not easy to manage work and home together but you have done it all. Thank you and Happy Women’s Day.

Làm vợ không dễ dàng, nuôi dạy các con khôn lớn cũng chẳng nhẹ nhàng, cân bằng giữa công việc với gia đình lại càng khó khăn nhưng tất cả em đều hoàn thành tốt. Cảm ơn em và chúc em ngày phụ nữ vui vẻ.

Lời chúc dành tặng người yêu

1. You have always put a smile on my face, dear. Thank you for making me feel sufficient. Sending you warm wishes on the International Women’s Day.

Em yêu, em luôn làm anh nở nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã lấp đầy trái tim anh. Gửi đến em những lời chúc ấm áp nhất trong ngày quốc tế phụ nữ.

2. On the occasion of Women’s Day, I want to tell you that you are the most special woman in my life and I am so happy to have you in my life.

Nhân ngày phụ nữ, anh muốn nói với em rằng em là người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có em bên đời.

3. You are the reason that I am a better person today. Thanks for all your love, support and confidence in me. Best wishes on Women’s Day to you.

Em là lý do khiến anh muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cảm ơn tình yêu, sự ủng hộ và niềm tin em dành cho anh. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày phụ nữ.

4. I will always have high respect for you because you are a fighter who never surrenders to situation. Happy Women’s Day to the strongest woman I know.

Anh luôn đề cao em vì em là một chiến binh không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Chúc người con gái mạnh mẽ nhất mà anh biết ngày phụ nữ vui vẻ.

Lời chúc dành tặng mẹ

1. On International Women’s Day, I want to thank my mom for giving me the best life and raising me with so much of love.

Nhân ngày quốc tế phụ nữ, con muốn cảm ơn mẹ vì đã trao cho con cuộc sống tốt nhất và nuôi dưỡng con bằng thật nhiều tình yêu.

2. Dear Mom, you will always and forever be the first woman I have ever loved this much. Happy Women’s Day!

Mẹ thân yêu, mẹ luôn luôn và mãi mãi là người phụ nữ con yêu thương nhất. Chúc mẹ ngày phụ nữ vui vẻ!

3. You always stood by me no matter what. I just want to express my gratitude and appreciation for everything you have done for me. Happy Women’s Day!

Dù thế nào đi nữa, mẹ luôn luôn đứng về phía con. Con cảm thấy biết ơn và trân trọng tất cả những điều mẹ đã làm cho con. Chúc mẹ ngày phụ nữ vui vẻ!

4. Dear Mom, you have raised, taught and protected me right from the beginning. Thank you for always showing and standing up for me. Wishing you a Happy Women’s Day!

Mẹ thân yêu, mẹ đã nuôi nấng và bảo vệ con từ bước đi đầu tiên. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và đứng về phía con. Chúc mẹ ngày phụ nữ vui vẻ!

Lời chúc dành tặng cô giáo

1. Thank you, teacher, for making all our lessons easy and fun. I always look forward to attending your class. Happy Women’s Day!

Cảm ơn cô vì những bài giảng đơn giản và thú vị. Em luôn ngóng trông những tiết dạy của cô. Chúc cô ngày phụ nữ vui vẻ!

2. Thank you for creating such a great environment to learn and where we were encouraged to express our own thoughts and opinions. Wishing you a Happy Women’s Day!

Cảm ơn cô vì đã tạo môi trường thú vị để học tập và khuyến khích chúng em bày tỏ suy nghĩ và ý kiến cá nhân. Em chúc cô ngày phụ nữ vui vẻ!

3. You have always guided me and showed me the right path to success. On the occasion of Women’s Day, I want to thank you, teacher, you are the best.

Cô luôn hướng dẫn và chỉ cho em con đường đúng đắn dẫn đến thành công. Nhân ngày phụ nữ, em muốn nói lời cảm ơn cô, cô thật tuyệt vời.

4. You did not only teach me what is good in life but also inspired me to do good in life. Thank you for your contribution to building my life. Best wishes on International Women’s Day.

Cô không chỉ dạy em những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà còn truyền cảm hứng cho em thực hiện những việc tử tế. Em cảm ơn cô đã góp phần xây dựng cuộc sống của em. Em gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày phụ nữ.

Tú Anh (Theo Wishes Msg)