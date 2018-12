Tỷ lệ điểm giỏi nhiều môn thi của Hòa Bình vượt xa Hà Nội

Công an xác minh bất thường trong điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình

Thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia của hơn 8.900 thí sinh Hòa Bình cho thấy, điểm trung bình tất cả môn thi là 4,34, xếp thứ 61 trên 63 tỉnh thành. Điểm trung bình 9 môn thi đều thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Tuy nhiên, xét tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên ở môn Toán và Vật lý, Hòa Bình vượt xa địa phương có truyền thống học tốt môn tự nhiên như Hà Nội, Nam Định, TP HCM. Tỉnh có 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên trên tổng số 8.900 em dự thi môn Toán, chiếm hơn 0,3%. Tỷ lệ này ở Hà Nội, Nam Định và TP HCM lần lượt là 0,1; 0,06 và 0,04.

Hà Nội có tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 78.800, gấp gần 9 lần Hòa Bình, nhưng tỷ lệ đạt điểm 9 trở lên kém hơn 3 lần. TP HCM, với tổng số thí sinh dự thi 78.030, có số thí sinh đạt từ 9 trở lên kém Hòa Bình hơn 7 lần.

Cả nước chỉ có 2 điểm 10 và 640 điểm 9, do đề Toán năm nay được đánh giá khó. Nhiều tiến sĩ Toán học cho biết không thể giải hết đề trong 90 phút.

Với môn Vật lý, Hòa Bình có 21 trên tổng số 2.400 thí sinh dự thi đạt từ 9 trở lên, chiếm 0,87%, gấp hơn 3 lần Hà Nội, gần 4 lần Nam Định và hơn 11 lần TP HCM. Trong khi đó, TP HCM có 49.680 thí sinh dự thi môn Vật lý, gấp gần 21 lần Hòa Bình. Số bài thi ở Hà Nội và Nam Định cũng cao hơn Hòa Bình lần lượt 13 lần và 8 lần.

Ở hai khối thi A (Toán, Vật lý, Hóa học) và A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), kết quả của Hòa Bình cũng nổi bật. Số em đạt tổng điểm trên 27 khối A ở Hòa Bình là 9, gấp 3 lần Nam Định và 4,5 lần TP HCM, trong khi cả nước chỉ có 92 em đạt số điểm này.

Xét khối A1, số thí sinh đạt tổng điểm trên 27 ở Hòa Bình cũng là 9, gấp đôi Hà Nội, gấp 4,5 lần Nam Định và TP HCM. Chỉ 82 em trên cả nước đạt số điểm này, tức Hòa Bình chiếm gần 11%.

Lịch sử là môn thi THPT quốc gia 2018 có tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao nhất trong 9 môn, tới hơn 80%. Tuy nhiên, Hòa Bình lại có nhiều thí sinh đạt điểm giỏi, cao hơn cả Hà Nội và TP HCM.

Trong hơn 7.700 thí sinh dự thi môn Lịch sử, Hòa Bình có 27 điểm từ 9 trở lên, chiếm tỷ lệ 0,3%. Hà Nội có số thí sinh thi đông gấp hơn 7 lần (54.400), nhưng chỉ có 42 điểm, chiếm 0,07%. Tương tự, tỷ lệ này của TP HCM là 0,06%.

Với môn Ngữ văn, tỷ lệ điểm giỏi từ 9 trở lên của Hòa Bình cũng vượt trội so với Hà Nội, TP HCM. Đây là môn duy nhất thi tự luận và cũng được sử dụng nhiều trong các tổ hợp xét tuyển đại học.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, nhà chức trách mới phát hiện dấu hiệu bất thường trong điểm thi trắc nghiệm của thí sinh Hòa Bình.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương.

Hòa Bình là địa phương thứ ba phát hiện dấu hiệu sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia năm 2018, sau Hà Giang và Sơn La. Tại Hà Giang, nhà chức trách xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi trắc nghiệm được nâng điểm. Ông Vũ Trọng Lương và NguyễnThanh Hoài, Trưởng và Phó phòng Khảo thí của Sở Giáo dục bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại Sơn La, công an phát hiện dấu hiệu sửa điểm cả bài tự luận và trắc nghiệm. Tuy nhiên, hiện chưa xác định có bao nhiêu bài thi trắc nghiệm được sửa, cách thức sửa thế nào. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.