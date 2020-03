Tư vấn ‘Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020’

Đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand chia sẻ thông tin học bổng, quy trình nộp hồ sơ, môi trường giáo dục phổ thông… lúc 9h ngày 20/3 trên VnExpress.

Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết, chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarships - NZSS) năm nay có 40 suất dành riêng cho học sinh Việt Nam. Mỗi suất hỗ trợ 50% học phí trong năm học đầu tiên. Tổng giá trị học bổng năm nay lên đến 4,8 tỷ đồng.

Học bổng NZSS là sáng kiến của Cơ quan Giáo dục New Zealand nhằm mang đến cơ hội cho các học sinh tài năng Việt Nam được học tập tại một trong những nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Đây là năm thứ hai ENZ triển khai chương trình học bổng này.

Để nhận học bổng NZSS, học sinh cần đáp ứng các yêu cầu gồm: là học sinh Việt Nam hiện theo học lớp 8, 9, 10 tại một trường trung học ở Việt Nam, độ tuổi từ 13 đến 16 trong thời gian nộp hồ sơ, có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 và có thể theo học tại New Zealand trong ít nhất một năm học (bao gồm bốn kỳ học).

Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand giải đáp thắc mắc cho học sinh về môi trường học tập tại xứ sở Kiwi.

40 trường trung học trong chương trình học bổng NZSS trải đều từ đảo Bắc xuống đảo Nam của New Zealand. Nhờ đó, học sinh có nhiều sự lựa chọn không chỉ về loại hình trường mà còn về môi trường học tập, sinh sống và vùng có chi phí phù hợp. Chứng chỉ do các trường trung học New Zealand đào tạo và cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc gia về Thành tích Học tập (National Certificate of Educational Achievement - NCEA) được công nhận tại nhiều nước trên thế giới. Một số trường còn đào tạo hệ Cambridge.

Trong ba năm liên tiếp 2017-2019, New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh dẫn đầu về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Educating for the Future Index) trên bảng xếp hạng của The Economist Intelligence Unit. Vì vậy, học bổng NZSS mở ra cơ hội cho học sinh trải nghiệm một trong những giáo dục hàng đầu thế giới.

Thêm vào đó, trang Educations.com bình chọn New Zealand là điểm đến du học yêu thích nhất năm 2019. Quốc gia này đã đưa vào luật Bộ Quy chế Bảo trợ học sinh, sinh viên quốc tế nhằm đảm bảo cho người học hưởng đầy đủ chính sách khi học tập tại đây. Du học tại xứ sở Kiwi, học sinh còn được tìm hiểu nền văn hóa bản địa và kết nối với bạn bè quốc tế đến từ 180 quốc gia trên thế giới.

Bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) chia sẻ, những năm gần đây, New Zealand trở thành điểm đến lý tưởng cho du học sinh Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2019 có hơn 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand, trong đó số lượng học sinh trung học đến học tại New Zealand, tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước đó. Sự tăng trưởng này có được chủ yếu nhờ vào hệ thống giáo dục vững mạnh của New Zealand như áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, chất lượng cao nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của thế giới.

Bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand chia sẻ về những chính sách và cách nộp hồ sơ xin học bổng NZSS.

Học bổng NZSS nhận hồ sơ đến hết ngày 13/4/2020. Làm thế nào để xin học bổng NZSS, tìm hiểu thông tin các trường trung học, tìm kiếm cơ hội học tập tại một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới... sẽ được bà Bành Phạm Ngọc Vân và bà Ngô Thanh Tâm giải đáp cụ thể trong buổi tư vấn trực tuyến vào lúc 9h ngày 20/3 trên VnExpress.

Kim Uyên