Trường Inti Malaysia triển khai nhiều học bổng cho du học sinh quốc tế

Inti International University & Colleges - Malaysia là điểm đến được nhiều sinh viên ưa chuộng bởi mức phí thấp, cơ hội đạt visa chuyển tiếp du học Mỹ, Canada, Australia và các nước châu Âu cao.

Hiện, trường triển khai các chương trình học bổng và ưu đãi hấp dẫn cho du học sinh quốc tế. Theo đó, sinh viên hệ cao đẳng, cử nhân nhận học bổng 15%; khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh nhận bằng kép từ Trường Hertforshire (Anh) chỉ với 150 triệu đồng.

Ngoài ra, trường còn tặng vé máy bay hai chiều; miễn phí ký túc xá một năm; miễn phí gói dịch vụ trị giá 10 triệu đồng.

Nhằm giúp học sinh, phụ huynh hiểu rõ hơn về Inti, trường sẽ tổ chức hội thảo Gặp gỡ đại diện Đại học Inti - Cửa ngõ đến Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand - tỷ lệ đạt visa cao".

Đại học Inti sở hữu 6 khu học xá đẳng cấp tiêu chuẩn của Mỹ dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 14h - 17h, Chủ Nhật ngày 5/8

Địa điểm: Khách sạn Harmony, số 32A - 34 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Phụ huynh, học sinh đăng ký trước tham dự tại đây hoặc liên hệ hotline 093 2233 521. 10 khách đăng ký đầu tiên sẽ nhận ngay bình giữ nhiệt khi đến tham dự hội thảo cùng nhiều phần quà khác trong quá trình giao lưu với đại diện trường.

Khách mời tại hội thảo gồm ông Soo Wei Ying (Stanley Soo) - Đại diện tuyển sinh Đại học Inti tại Việt Nam; bà Lindsay Nguyen - Chuyên viên tư vấn với 14 năm kinh nghiệm tư vấn du học Malaysia.

Những lý do nên tham dự hội thảo:

- Giao lưu trực tiếp cùng đại diện tuyển sinh Đại học Quốc tế Inti tại Việt Nam.

- Tìm hiểu thông tin du học Malaysia - Top 10 điểm đến du học tốt nhất trên thế giới theo xếp hạng mới đây của UNESSCO cũng như quy trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, tài chính.

- Định hướng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân, từ đó vạch ra lộ trình học tập cụ thể để có thể nhận bằng quốc tế.

- Tìm hiểu các chương trình thế mạnh số một tại châu Á, chuyển tiếp dễ dàng sang Australia, Mỹ, châu Âu với tỷ lệ đậu visa đến 99%.

- Thông tin về học bổng 15% cho tất cả khóa học, nhất là khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Chính sách miễn phí ký túc xá một năm tại Đại học quốc tế Inti.

- Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các tư vấn viên du học chuyên nghiệp.

Ban Giám đốc và tư vấn viên du học Hằng Lương được mời đến tham quan trường Đại Học Inti.

Những lý do nên du học Trường Đại học quốc tế Inti:

Cơ hội việc làm

Học tập tại đây, 100% sinh viên được thực tập tại các công ty lớn như IBM, Google, GE, Uber, Mercedes, Microsoft, PWC, Motorola...

Theo khảo sát của Inti, chỉ trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, 98% sinh viên tìm được việc làm, 25% sinh viên có việc trước khi ra trường và 82% sinh viên được trả mức lương cao hơn trung bình thị trường.

Hệ thống hỗ trợ sinh viên

Trường sở hữu đội ngũ cố vấn được đào tạo chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm để kịp thời hỗ trợ sinh viên. Áp dụng hệ thống MESA (Mental, Emotion, Social, Academic), đội ngũ cố vấn sẽ đưa ra chia sẻ kịp thời về tâm lý, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên có sự phát triển cả trong học tập lẫn hoạt động xã hội.

Chất lượng chương trình đào tạo

Khi du học ở Đại học Inti Malaysia, sinh viên sẽ nhận bằng kép Dual- Award của:

Blue Mountains International Hotel Management School , Australia - Top một trường dạy ngành du lịch khách sạn ( theo Theo U.S New & World Report 2018)

Coventry University, UK - Hạng thứ 12 các trường đại học tốt nhất tại UK (Theo Guardian University Guide 2018)

Kendall College, U.S - Một trong những trường dạy ẩm thực tốt nhất tại Chicago.

Sheffield Hallam University, UK - Một trong các trường lớn và hiện đại nhất nước Anh.

Southern New Hampshire Univeristy, U.S - Thuộc hạng một các trường đại học sáng tạo (Theo U.S New & World Report 2018)

University of Hertfordshire, UK - Hạng 50 Các trường đại học tốt nhất tại UK (Theo U.S New & World Report 2018 )

University of Wollongong , Australia - Top 2% các trường đại học của thế giới (Theo QS World University Ranking 2018)

Bên cạnh đó, Inti còn đào tạo sinh viên sau đại học - trường cung cấp chương trình Thạc sĩ bán thời gian và toàn thời gian kết hợp các công nghệ học tập mới với kiến thức ngành công nghiệp hiện đại. Chương trình này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo... tạo tiền đề phát triển sự nghiệp sau này.

Ban Giám đốc Đại học quốc tế Inti tham dự lễ kỷ niệm 13 năm thành lập Trung tâm Du học Hằng Lương.

Những lý do sinh viên nên làm hồ sơ du học tại Hằng Lương:

- Công ty có bề dày kinh nghiệm tư vấn du học Malaysia trên 14 năm và các nước khác trên 10 năm.

- 100% đội ngũ tư vấn viên được huấn luyện và đạt chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học.

- Dịch vụ du học Malaysia là miễn phí, sinh viên không phải trả bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

- Liệt kê minh bạch tất cả phí của nhà trường kể cả khoản phí phụ trước khi làm hồ sơ.

- Phụ huynh, học sinh đóng học phí trực tiếp cho nhà trường, Hằng Lương cam kết không thu học phí trực tiếp.

- Đại diện hầu hết các trường tại Malaysia.

- Mở lớp Pre-Departure miễn phí cho sinh viên trước khi bay.

- Xử lý hồ sơ nhanh và nộp hồ sơ sang trường trong 24h làm việc.

Công ty Tư vấn Du học Quốc tế Hằng Lương:

Trụ sở chính : 1086 Đường 3/2 , phường 12, quận 11, TP HCM.

Email: admin@duhochangluong.com Website: www.duhochangluong.edu.vn

