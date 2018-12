Trường học Trung Quốc trao thưởng bằng thịt lợn

Theo tờ Zeenews và Shanghai Daily, trường trung học Shiqiaotou ở thành phố Ôn Lĩnh (Chiết Giang, Trung Quốc) tuần trước đã trao thưởng đặc biệt cho 45 học sinh xuất sắc trong buổi lễ khai giảng học kỳ mới. Những em đoạt giải nhất sẽ nhận 2,5 kg thịt lợn mỗi người, học sinh đứng thứ hai được 1,5 kg. Tổng cộng số thịt lợn dùng cho việc trao thưởng là 84 kg.

Một trường học ở Trung Quốc trao học bổng bằng thịt lợn cho các học sinh.

Ông Wu Guanghui - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là năm thứ ba trường trao thưởng bằng thịt lợn. “Chúng tôi thường trao tặng thịt trước Tết Nguyên đán, nhưng năm nay phát muộn hơn do trường đóng cửa sớm so với dự kiến vì lý do thời tiết”, ông nói.

“Đáng lẽ giải thưởng hạng nhất là 50 nhân dân tệ ($7) nhưng chúng tôi lại đổi sang số kg thịt lợn có giá trị tương đương làm phần thưởng với mục đích cả gia đình học sinh ngồi quây quần bên mâm cơm và ăn miếng thịt do con mình giành được, chắc chắn họ sẽ rất tự hào”, Hiệu trưởng lý giải.

Chinh Phạm