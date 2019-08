Trường cao đẳng sư phạm chật vật tuyển sinh

Giữa tháng 8, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thông báo tuyển bổ sung 65 chỉ tiêu ngành Giáo dục Mầm non và 47 chỉ tiêu ngành Giáo dục Tiểu học. Ở bậc trung cấp Sư phạm mầm non, trường tuyển thêm 23 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn 2 ngành cao đẳng sư phạm đợt một là 16 - bằng mức sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hệ trung cấp là 19,5 (tổng điểm trung bình môn Văn, Toán lớp 12 và điểm thi năng khiếu, cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Số lượng tuyển bổ sung chiếm phần lớn tổng chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh.

TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng cho biết, trường phải "đóng" 3 lớp ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Tiếng Anh do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển quá ít. Việc này đã được báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày công bố điểm chuẩn đợt 1.

STT Ngành Chỉ tiêu (theo đề án) Số lượng tuyển bổ sung 1 Sư phạm Toán học (chuyên ngành Toán-Tin) 21 Không mở lớp 2 Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Văn - Giáo dục công dân 20 Không mở lớp 3 Sư phạm Tiếng Anh 50 Không mở lớp 4 Giáo dục Tiểu học 100 47 5 Giáo dục Mầm non 90 65 6 Sư phạm Mầm non (trung cấp) 30 23

Theo bà Hà, do đặc thù các ngành cao đẳng sư phạm có ngưỡng đảm bảo đầu vào (do Bộ quy định) là 16 nên "kén" thí sinh. Riêng ngành Giáo dục Mầm non ở tổ hợp xét tuyển M00 (Văn, Toán, Năng khiếu), điểm sàn với 2 môn Văn, Toán sau khi cộng điểm ưu tiên là 10,67.

"Với số điểm này, các em có thể đậu vào nhiều trường đại học nên chỉ em nào thực sự yêu nghề sư phạm mới đăng ký xét tuyển vào cao đẳng", bà Hà chia sẻ.

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai.

Tương tự, trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk với 315 chỉ tiêu ở 9 ngành sư phạm phải tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu.

Với điểm chuẩn đợt một là 16 ở tất cả ngành, nhiều ngành chỉ tuyển được 1-3 thí sinh như: Sư phạm Toán 1 thí sinh, Sư phạm Vật lý 3, Sư phạm Ngữ văn 3, Sư phạm Địa lý 2, Sư phạm Tiếng Anh 3.

STT Ngành Chỉ tiêu (theo đề án) Số lượng tuyển bổ sung 1 Sư phạm Toán 30 30 2 Sư phạm Sinh học 20 10 3 Sư phạm Vật lý 20 10 4 Sư phạm Địa lý 20 10 5 Sư phạm Ngữ văn 30 30 6 Sư phạm Tiếng Anh 100 80 7 Giáo dục Tiểu học 100 30 8 Giáo dục Mầm non 60 Chưa có kết quả 9 Giáo dục Thể chất 50 Chưa có kết quả

Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hòa cho rằng ngoài yếu tố điểm sàn, đầu ra của ngành cao đẳng sư phạm chưa thu hút được thí sinh. Sau đợt tuyển bổ sung, trường chỉ mở lớp ở những ngành có thí sinh trúng tuyển tương đối.

"Những ngành quá ít người trúng tuyển, trường không mở lớp và có thông báo để họ không bị thiệt thòi, tuyệt đối không nâng điểm chuẩn để đánh rớt thí sinh", ông Hòa nói. Năm ngoái, trường chỉ tuyển được 50% chỉ tiêu so với đề án.

Tại trường Cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng), với 240 chỉ tiêu các ngành sư phạm ở 10 ngành, 178 thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trong đó, 5 ngành không có thí sinh trúng tuyển gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Giáo dục thể chất.

Trường đã ra thông báo tuyển bổ sung 5 ngành trên và Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non.

Nhiều trường khác như Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP HCM, Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ cao đẳng sư phạm trường Đại học An Giang từ giữa tháng 8 phải tuyển sinh bổ sung với 10-50 chỉ tiêu ở nhiều ngành.

Một chuyên gia tuyển sinh tại TP HCM cho rằng, các trường cao đẳng sư phạm đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tuyển sinh khi tình trạng thừa giáo viên đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành. "Cơ hội việc làm ngành này không nhiều, lương thấp. Với số điểm trên 16 mới đậu, thí sinh có nhiều lựa chọn các đại học tầm trung nên sẽ ít người chọn vào sư phạm hệ cao đẳng", ông nói và cho rằng, ngành giáo dục cần nhanh chóng quy hoạch lại các trường sư phạm.