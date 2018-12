Trung tâm Anh ngữ mẫu giáo thứ hai của VUS ở quận Thủ Đức

Đây là chuỗi hệ thống thiết kế riêng cho học viên SmartKids (chương trình học dành cho trẻ em 4 - 6 tuổi) nhằm mang đến môi trường học tập Anh ngữ quốc tế hiệu quả.

Phối cảnh mặt tiền VUS Kids Tô Vĩnh Diện.

Đại diện VUS cho biết, các trung tâm VUS Kids đều có vị trí gần khu dân cư, tuyến đường chính, thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con.

"Với sự đầu tư kỹ từ khâu thiết kế, thi công đến trang trí, mọi sự chuẩn bị của trung tâm đều xuất phát từ mong muốn tạo ra môi trường học tập hứng khởi cho các em, đảm bảo an toàn và có không gian đủ lớn để trẻ vận động, vui chơi thoải mái trước và sau giờ học", vị đại diện cho biết thêm.

Theo đó, các phòng học được trang bị đầy đủ phương tiện nghe, nhìn hiện đại. Chương trình học được xây dựng với sự hợp tác của đối tác chiến lược là The City University of New York (CUNY) - trường Đại học công lập lớn của Mỹ. Ngoài ra, các em sẽ học với phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ - Imagine Learning English - đang áp dụng thành công tại Mỹ và hiện áp dụng tại VUS Việt Nam.

Với Imagine Learning English, học viên VUS Kids sẽ có những trải nghiệm học tập Anh ngữ sinh động.

VUS đã được tổ chức NEAS chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về chất lượng đào tạo và dịch vụ. Theo đó, cơ sở mới hứa hẹn mang đến cho các học viên một chương trình học tập tiếng Anh hiệu quả.

Nhân dịp khai trương, VUS Kids Tô Vĩnh Diện có nhiều hoạt động hấp dẫn. Từ 5/5 đến 20/5, học viên đăng ký mới sẽ nhận ngay bộ quà tặng. Ngoài ra còn có các sân chơi Anh ngữ cuối tuần giúp trẻ vừa vui học vừa có cơ hội kiểm tra trình độ để lựa chọn khóa học phù hợp. Khu vui chơi cuối tuần và kiểm tra trình độ miễn phí áp dụng cho đối tượng SmartKids (4 - 6 tuổi) diễn ra trong hai ngày 5, 6/5.

Trước đó, tháng 4, hệ thống đã khai trương trung tâm Anh ngữ mẫu giáo đầu tiên tại địa chỉ số 58 Trần Não, quận 2. Trong thời gian tới, VUS sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động nhiều trung tâm VUS Kids để đáp ứng kịp thời nhu cầu của phụ huynh.

Thế Đan